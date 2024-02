Obyčajný krém nestačí. Odborníci prezradili, čo je v zime pre našu pleť najdôležitejšie

Myslíme si, že sa pred chladným počasím chránime dostatočne - pred odchodom z domu navrstvíme oblečenie, oblečieme si hrubý kabát, nasadíme čiapku aj rukavice. Lenže na jednu vec v zime pravidelne zabúdame. Mráz, ostrý vietor, náhle zmeny teplôt, vysoká vlhkosť alebo naopak suchý vzduch v interiéri dokážu našej pleti spôsobiť množstvo problémov.

Odborníci nám prezradili, čo je v zimnej starostlivosti o pleť najdôležitejšie.

1. Pozor na horúcu vodu

Ako pre Dobré noviny vysvetľuje dermatologička Karolína Baumgartnerová, v zimných mesiacoch by sme si mali dať pozor na horúcu vodu. „Pokožku na tvári by sme mali umývať vodou, ktorá nie je ani príliš horúca ale ani studená. Ideálna je teplota tela. Pacientom neodporúčam umývať si tvár v rámci sprchovania. Na telo zvyčajne používame teplejšiu vodu, ktorá môže pokožku dráždiť a zbytočne vysušovať,“ pokračuje doktorka Baumgartnerová.

Foto: Freepik, @user18526052

2. Extra dávka hydratácie a výživy

Dermatologička však pripomína, že vysušovanie sa nedeje len po horúcom sprchovaní. „V zime je hydratácia pokožky viac než nutná. Suchý prehriaty vzduch v interiéri, vietor a mráz vonku. To je len zlomok zimných nástrah, ktorých výsledok je dehydratovaná pleť, ktorá sa prejavuje pocitmi sťahovania, pnutia, ošupovaním,“ hovorí Baumgartnerová a dodáva, že obyčajný krém nestačí.

V žiadnej zimnej rutine by preto nemalo chýbať hydratačné sérum. Na rozdiel od krémov obsahuje väčšie množstvo aktívnych látok a spravidla má aj lepšiu schopnosť prenikať do hlbších vrstiev kože. Ak hydratačné sérum obsahuje napr. pantenol (B5), pleť z toho profituje dvojnásobne.

Hlavné benefity sér s kyselinou hyalurónovou: Maximalizácia účinných zložiek,

hydratácia pleti,

riešenie problémov s pleťou, napr. vrásky, pigmentové škvrny, akné,

udržiavanie rovnomerného tónu pleti,

prevencia kožných problémov,

podpora ďalších produktov v starostlivosti o pleť,

konzistentné výsledky.

„Správne sa aplikuje na vyčistenú, jemne navlhčenú pleť a následne "uzamyká" vhodným krémom podľa typu našej pleti. Tak vlaha ozaj z pokožky neunikne," dodáva odborníčka. Takto navrstvená pleť je v skutočnosti odolnejšia voči vonkajším vplyvom a to, že by hydratovaná pleť v zime zamrzla, je len úsmevný mýtus.

Bionutrian Hyaluron Sérum B5 Značka Bionutrian garantuje najvyššiu kvalitu produktov - od pôvodu, spracovania, až po výsledok a výnimkou nie je ani sérum Hyaluron B5, ktoré vytvára ochrannú vrstvu proti mrazu, vetru a zároveň pleť hydratuje. Tvorí ho kombinácia vysoko a nízkomolekulovej kyseliny hyalurónovej, vitamínu B5 (pantenolu) a čistých zložiek zo švajčiarskej prírody, vrátane extraktu z listov plesnivca alpínskeho a vody zo švajčiarskeho ľadovca, ktorá je plná minerálov. Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Marine Collagen Bionutrian (@bionutrian_kolagen)

3. Používajte krém s SPF

Krém s ochranným SPF faktorom sa už dávno nespája iba s letom, ba naopak. Odborníci hovoria, že keď si užívate príjemné chvíle na vysokohorskom slniečku počas lyžovačky, vaša pokožka to vníma úplne rovnako, ako by ste práve ležali na pláži. Pri výbere správneho krému tiež sledujte, na čo je určený. V zime sa okrem slnečnej bariéry oplatí prihliadať aj na ochranu proti vetru a mrazu.

Foto: Freepik, @ArtPhoto_studio

4. Hydratujte pokožku aj zvnútra

Ľudia si často myslia, že pokožke dokážeme potrebnú hydratáciu dopriať výhradne krémami. „Áno, pokožku vieme hydratovať zvonka (na to slúžia najmä krémy či séra s kyselinou hyalurónovou, ktorá viaže molekuly vody). Naša koža je však tvorená viacerými vrstvami a nie všetky zložky z krému dokážu preniknúť až do dermálnej vrstvy. Práve tá dáva pleti silu a pružnosť. Pre pleť je teda nevyhnutná aj výživa zvnútra,“ vysvetľuje zakladateľka značky Bionutrian Regína Kostolná, ktorá už roky spolupracuje so špičkovými švajčiarskymi výrobcami produktov v oblasti krásy a zdravia.

Do našej rutiny preto nie je na škodu zaradiť aj kolagén, ktorý sa cielene dostane až k tkanivám buniek, nakopne ich a pleť sa vypne. „Čistý, kvalitný hydrolyzovaný kolagén vstrebáva naše telo ľahšie a prirodzenejšie ako živočíšny kolagén z vývarov a polievok,“ dodáva klinický biochemik Pavel Blažíček.

O kolagéne Bionutrian Tripeptid kolagén značky Bionutrian je vysoko bioaktívny kolagén v prášku rozpustný vo vode, s najnižšou dostupnou molekulovou hmotnosťou na európskom trhu. Kolagén s nízkou molekulovou hmotnosťou je pre človeka biologicky dostupnejší, naše telo ho prijme a využije lepšie a rýchlejšie. Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Marine Collagen Bionutrian (@bionutrian_kolagen) Kolagén Bionutrian sa vyrába za studena jedinečnou metódou, hydrolýzou. Enzymatickým štiepením sa bielkovina rozloží na menšie časti, teda ju telo ľahšie prijme.

5. Pridajte do stravy viac živín

Netreba zabúdať ani na to, že v zime naše telo aj pleť prichádza o množstvo cenných živín z čerstvej zeleniny a ovocia. Odborník na zdravú výživu a bezpečnosť potravín MVDr. Jozef Klíma pripomína, že by sme práve v týchto mesiacoch nemali zabúdať nielen na hydratáciu, ale ani na zinok, selén, vitamíny A, C, D3 či vyššie spomínaný kolagén.

*Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Bionutrian.