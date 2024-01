Túto vec doktori ráno nikdy nerobia. Jediný návyk vám zabezpečí kvalitnejší spánok a lepší deň

Dobrý spánok je alchýmia, bez ktorej nedosiahnete fyzickú ani duševnú pohodu, nedokážete sa sústrediť či dokonca nepodáte dostatočný pracovný výkon. Možno vás to prekvapí, ale odborníci sa zhodujú, že dobrý spánok sa začína už ráno. Ako prezradili pre portál The HuffPost, existuje jedna vec, ktorú by po zobudení v žiadnom prípade neurobili.

„Cirkadiánny rytmus, vaše vnútorné biologické hodiny, fungujú v približne 24-hodinovom cykle a určujú, kedy sa cítite bdelý alebo ospalý," vysvetľuje doktor Chester Wu, certifikovaný psychiater a špecialista na spánkovú medicínu. „ Zdravé správanie ráno posilňuje silný cirkadiánny rytmus, podporuje bdelosť počas dňa a ospalosť v noci." dodáva.

Zakázaný rituál

Na kvalitný spánok tak treba myslieť hneď po zobudení a dokonca existuje vec, ktorú experti na spánok nikdy nerobia. „Snažím sa nezdržiavať sa v posteli, pretože mám pocit, že to spôsobuje, že sa cítim viac lenivý alebo grogy," hovorí Wu s tým, že rozhodne neleží ráno v posteli a 15 minút neťuká do telefónu, kým vstane.

Foto: Freepik, @benzoix

Potvrdzuje to aj neurologička Chelsie Rohrscheibová. „Nikdy nezostávam v posteli a nerobím činnosti, ktoré nesúvisia so spánkom a intimitou. Keď sa zobudím, okamžite vstanem z postele a idem niekam inam. Pomáha to udržiavať asociáciu môjho mozgu, že spálňa je len miestom odpočinku, čo podporuje kvalitný spánok,“ radí odborníčka.

Čo naopak pomôže?

