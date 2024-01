Ženou sa stala až počas svadobnej noci. Dominika Stará vďačí za svojho trpezlivého Michala náhode

„Bolo to to najkrajšie a najlepšie rozhodnutie,“ vyznáva sa, keď hovorí o svojej svadobnej noci. Superstaristka Dominika Stará, po novom už s priezviskom Jurena, sa totiž odhodlala pre krok, ktorý sa už v dnešnej dobe príliš nenosí. Rozhodla sa počkať s prvým milovaním až do svadby. Dominika dlhoročné odriekanie nikdy neoľutovala a tvrdí, že jej rozhodnutie pochopí len ten, kto to mal rovnako. Za svojho Michala denne ďakuje Bohu.

Foto: Instagram @ dstaraofficial

Spievala už ako trojročná

Dominika Stará sa narodila 13. augusta 1993 v Šamoríne. Jej snom už od detstva bolo stať sa nielen speváčkou, ale aj herečkou, keď ju to v neskoršom veku začalo ťahať aj k hraniu a k muzikálu.

Rodičia ju k spevu a k hudbe viedli odmalička. „Spievala som si už ako trojročná, ako päťročná som sa začala zoznamovať s mikrofónom na deduškovej oslave narodenín, a práve vtedy som si ho zamilovala,“ prezradila Dominika pre portál Osobnosti.cz. Intenzívnejšie sa potom spevu začala venovať, keď mala desať rokov, a začala chodievať na hodiny k hlasovej pedagogičke pani Mirke Marčekovej.

Hudba podľa jej slov pre ňu vždy znamenala veľmi veľa. „Môžem tvrdiť, že hudba je celý môj život. Neprejde deň bez toho, aby som ho celý neprespievala. Hudbou vyjadrujem svoje pocity a lásku,“ povedala kedysi o svojom vzťahu k muzike a k spievaniu.

Najlepšia žena v SuperStar

Keď v roku 2009 začali konkurzy do historicky prvej rady Česko Slovenskej SuperStar, Dominika nezaváhala ani sekundu a tejto príležitosti sa chopila. Vždy vraj bola cieľavedomá, ctižiadostivá a tvrdohlavá. „Keď si niečo vezmem do hlavy, len tak to z nej nepustím,“ tvrdila o sebe.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V tomto prípade sa to potvrdilo a televízni diváci si nežnú, podľa niektorých trochu naivnú blondínku, obľúbili. A posunuli ju až do tretieho kola, v ktorom pred Dominikou zostali už len dvaja muži - Miro Šmajda a Martin Chodúr. Stala sa tak najlepšie umiestnenou ženou v súťaži.

Po skončení šou však Dominika pri hudbe dlho nezostala a spev zavesila na klinec. Začala sa venovať skôr výživovému poradenstvu než hudbe. Hoci sa nikdy netajila tým, že túži po veľkej rodine, ani len netušila, ako rýchlo sa to všetko zomelie.

Romantická, šialená, vášnivá

