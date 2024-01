Zdravotný problém znie vážne, no princezná Kate je po operácii už doma. Pre ľudí môže byť vzorom

„Princezná z Walesu sa vrátila domov do Windsoru, aby pokračovala v zotavovaní sa po operácii. Robí dobré pokroky,“ uviedol Kensingtonský palác po tom, čo princezná Kate po dvoch týždňoch odišla z nemocnice, kde podstúpila operáciu v oblasti brucha. Manželka následníka trónu princa Williama, ktorej diagnózu nezverejnili, bude pokračovať v domácej liečbe a jej postoj po odchode z nemocnice môže byť inšpiráciou pre nás všetkých.

Lekcia od princeznej Kate

„Princ a princezná sa chcú veľmi poďakovať celému tímu londýnskej kliniky, najmä oddanému ošetrovateľskému personálu, za starostlivosť, ktorú poskytli. Rodina je taktiež veľmi vďačná za priania, ktoré dostala z celého sveta,“ uviedol vo vyhlásení Kensingtonský palác.

Zdroj blízky kráľovskej rodine povedal pre People, že princezná si chce dopriať potrebný čas na zotavenie, kým sa vráti do verejnej služby. „To je skvelý príklad pre nás všetkých, ktorým často hovoria, aby sme sa po chorobe čo najskôr vrátili do práce, čo môže byť veľmi nezdravé. Pre nás všetkých je dobré vidieť, ako si Kate dáva čas na zotavovanie. Všetci sa z toho môžeme poučiť,“ odkázal.

Ďalší zo zdrojov blízkych kráľovskému páru pre People uviedol, že zdravotný problém princeznej Kate znie vážne, no očakávajú, že sa uzdraví a vráti do bežného života. „Znie to vážne vzhľadom na to, koľko to trvá, ale je vo skvelých rukách a doma bude mať dobrú starostlivosť a podporu. K tomu je to mladá fit žena. Som si istý, že sa čoskoro vráti do práce,“ uzavrel zdroj.

Kráľove nezhubné ochorenie

Z rovnakej nemocnice prepustili v pondelok aj kráľa Karola III., ktorý absolvoval operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou. Kráľ zamával davu ľudí, keď spolu s manželkou kráľovnou Kamilou vyšiel zo súkromnej nemocnice The London Clinic, a nastúpil do čakajúceho vozidla.

