Uznávaná odborníčka na vzťahy: Vďaka týmto piatim radám posilnite svoje manželstvo a vyhnete sa rozvodu

Hovorí, že láska nie je trvalý stav nadšenia. Populárna belgicko-americká psychoterapeutka Esther Perelová od vydania svojej prvej knihy cestuje po svete a prednáša o láske, sexe, intimite a nevere.

Esther otvorene hovorí, že vzťahy v súčasnej dobe čelia mnohým výzvam a najmä manželský sľub „v dobrom aj v zlom, šťastí i nešťastí, v zdraví i chorobe“ je oveľa jednoduchšie vysloviť, ako nakoniec splniť. Dôkazom sú podľa Esther štatistiky rozvodovosti, ktoré dokazujú, že naše očakávania od manželstva sú veľmi vysoké a od jedného človeka požadujeme viac, ako je schopný nám dať. Uznávaná psychoterapeutka uviedla päť spôsobov, ako posilniť manželstvo a ochrániť ho pred možným rozvodom.

5. Prestaňte porovnávať svoj vzťah

Na sociálnych sieťach vidíte svoju kamarátku, ktorá sa práve vydala a zdá sa, že nik na svete nie je šťastnejší. Vám zatiaľ doma prihorel obed, dieťa dookola kričí „mama“ a váš manžel sa opäť zatvoril na záchode. Ako reštartovať váš vzťah? Esther Perelová radí, aby ste položili svoj telefón a neporovnávali sa s inými. Vďaka sociálnym sieťam totiž vieme o milostných životoch iných ľudí viac ako kedykoľvek predtým a nie všetko musí byť pravda.

„Vidíte fotografie párov, ktoré sa bozkávajú, idú na romantické rande a epické výlety a oslavujú niečo, čo sa javí ako dokonalé spojenie. Tieto príspevky sú často len druhom falošných správ. Vidíte len tie dobré momenty, ktoré sa niekto rozhodol ukázať. Čo nevidíte: hádky, škriepky alebo nudné noci strávené doma,“ uviedla pre Cosmopolitan Esther, ktorá radí, aby ste porovnávanie či pocit žiarlivosti alebo viny premenili na činy.

„Pamätajte: Máte moc zmeniť sa! Ak sa nedokážete neporovnávať, použite dvojice, ktoré rešpektujete ako inšpiráciu. Závidíte im ich nedávne rande? Naplánujte si jedno so svojím partnerom,“ radí psychoterapeutka.

4. Ak sa vaša definícia lásky zmení, neprepadajte panike

Keď niekoho milujete, nie vždy s ním súhlasíte a nemilujete na ňom všetko. Psychoterapeutka tvrdí, že „milovať“ je komplikované.

„Je to sloveso. To je prvá vec. Je to aktívne zapojenie sa do všetkých druhov pocitov – pozitívnych, primitívnych aj odporných. „Milovať“ je veľmi aktívne sloveso. A často je prekvapujúce, ako môže z neho pribúdať aj odtekať. Je to ako s mesiacom na nočnej oblohe. Myslíme si, že zmizol a zrazu sa znova objaví. „Milovať“ nie je trvalý stav nadšenia,“ vysvetlila pre New Yorker odborníčka, ktorá odporúča manželom, aby nezutekali zo vzťahu pri každej drobnej zmene. Smeje sa, že všetky svadobné sľuby by mal nahradiť len jeden: „Pravidelne veci pokazím a príležitostne si ich priznám.“

