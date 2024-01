Maminka, ja už budem dobrý, sľuboval Karol Duchoň žene. Najšťastnejší bol, keď sa mu narodila dcéra

„Karle, prečo ma nikdy nezavoláš?“ spýtal sa raz Karla Gotta priamy Karol Duchoň, ktorý bol jediným známym spevákom, ktorý nevystupoval v jeho programe. Český slávik otvorene priznal, že ho obdivuje, no bojí sa ho, pretože v ňom vidí konkurenciu. „Keby si to tu rozbalil, všetci by zistili, že si lepší ako ja,“ povedal Gott slovenskému spevákovi.

Karol Duchoň, ktorého prezývali slovenským Tomom Jonesom, nepoznal noty, nikdy nevyštudoval hudobnú školu, napriek tomu si získal srdcia ľudí. Keď sa povie jeho meno, ešte aj po rokoch si ľudia spomenú na jeho úsmev a nespútanú energiu. Osudným sa mu stalo to, že sa rozhodol žiť presne tak, ako spieval – s chuťou, naplno a bez zábran.

Otec ho naháňal sekerou

Detstvo prežil v Galante, kde sa na pieskovisku hrával Evou Mázikovou, ktorá tiež vyrastala v meste na juhozápade Slovenska. „Zažili sme toho spolu veľa, som za to vďačná. Vždy ma ochraňoval a zastával si ma. Karči ma naučil aj bicyklovať,“ spomínala pre MY Nitra Eva Máziková.

Karol Duchoň chcel byť spevákom už od detstva. Vedel nielen spievať, ale aj hrať na harmonike, husliach a gitare, ktorú mu otec jedného dňa vraj za zle známky rozbil. Karolov otec bol riaditeľom miestnej strednej školy a bol veľmi prísnym rodičom, ktorému sa nepozdávali umelecké sklony jeho jediného syna. Jedného dňa dokonca manželku so synom naháňal sekerou. „Museli sa schovať v pivnici a vrátili sa, až keď jeho otec zaspal,“ povedala v relácii Radosť zo života prvá manželka Elena.

S Mázikovou ušli do cirkusu

Ako muž na váženom poste mal o budúcnosti syna iné predstavy. Spevákov vnímal ako cirkusantov, pričom Karol Duchoň sa tejto myšlienky chytil a dotiahol do dokonalosti, ktorou opäť nahneval rodičov.

„Obaja sme veľmi chceli spievať. A neustále nám hovorili, že budeme ako cirkusanti. Keď sme mali asi 10 rokov, tak sme preto do cirkusu ušli,“ spomínala Eva Máziková, ktorá dokonca na cestu pripravila aj chlebíčky.

Stretnutie S kazíkom

