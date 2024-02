Vie, ako vyčistiť sprchu za 30 sekúnd. Katka učí ľudí, ako sa nestať otrokom vlastnej domácnosti

Na rýchle prečistenie sprchového kútu vám stačia dve pomôcky, tri ingrediencie a tridsať sekúnd času. Na jednoduchý spôsob jeho čistenia prišla podnikateľka a zakladateľka instagramového profilu s názvom Úklid pro klid Kateřina Brožová. Má už viac ako 300-tisíc fanúšikov a ukazuje hlavne návody na to, ako môže byť upratovanie zábavné i jednoduché.

„Ukážem ti upratovacie tipy, ktoré ti uľahčia život a nebudeš otrokom svojej domácnosti. [...] Naozaj nie je nutné upratovať od rána do večera,“ píše na svojej stránke.

Svoj sprchový kút nemusíte udržiavať v čistote len krvopotne, dá sa to aj oveľa jednoduchšie. Budete potrebovať len mop, vedro s vodou, do ktorého vlejete biely ocot a prostriedok na umývanie riadu.

Kateřina však poukazuje na to, že nemusíte použiť len biely ocot, no práve ten má svoje výhody. „Biely ocot je vhodnejší, pretože neobsahuje cukor, neobsahuje farbivá a tak sa nestane, že by ti zafarbil niektoré povrchy. Má tiež vyšší obsah kyseliny octovej a je tým pádom účinnejší,“ uvádza na svojom profile.

