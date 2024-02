Dvojičky po narodení ukradli mame, rozdelili a predali. Po 19 rokoch sa dozvedeli srdcervúcu pravdu

Keď v roku 2014 pozerala televíziu, niečo sa jej nezdalo. Na obrazovke videla tancovať dievča, ktoré vyzeralo presne ako ona. Jej mame v Nemecku začali telefonovať známi a pýtali sa, odkedy jej dcéra Amy tancuje pod iným menom. „Každý má svojho dvojníka,“ odvetila zmätenej dcére mama, ktorá sa vecou viac netrápila. Myslela si, že ide len o náhodu. Všetko však bolo inak.

Papiere hovorili niečo iné

Ako informovala britská televízia BBC, o sedem rokov neskôr, v novembri 2021, Amy zverejnila na sociálne siete obyčajné video. Práve si dala prepichnúť obočie a nafarbila si vlasy na modro. Video z TikToku sa dostalo až k 19-ročnej Ano z gruzínskeho Tbilisi. „Vyzerá ako ja,“ pomyslela si Ano, ktorá sa rozhodla, že sa s dievčaťom spojí. Keď sa jej to podarilo, Amy okamžite vedela, že Ano je to dievča, ktoré pred rokmi videla tancovať v televízii. „Tak dlho som ťa hľadala!“ napísala jej v správe.

Počas niekoľkých dní dievčatá zistili, že toho majú veľa spoločného, no nič nedávalo zmysel. Obe sa narodili v gruzínskej nemocnici Kirtskhi, ktorá už neexistuje, ale podľa rodných listov ich narodeniny delilo niekoľko týždňov. Nemohli byť sestrami a už vôbec nie dvojčatami. Ale podobností začalo byť čoraz viac.

Mali rady rovnakú hudbu, obe milovali tanec a mali rovnaký účes. Obe mali rovnaké genetické ochorenie, poruchu kostí nazývanú dysplázia. „Vždy, keď som sa o Ano dozvedela niečo nové, veci boli zvláštnejšie,“ povedala Amy pre BBC.

Šialený príbeh, ale pravdivý

Keď sa prvýkrát uvideli naživo, bolo to, ako keby sa pozerali do zrkadla. Tá istá tvár, ten istý hlas. „Nemám rada objatia, ale objala som ju,“ prezradila Ano. Obe sa rozhodli konfrontovať svoje rodiny a keď sa dozvedeli pravdu, mali pocit, že celý ich život bol klamstvom. „Je to šialený príbeh, ale je pravdivý,“ povedali dievčatá, ktoré zistili, že sú adoptované.

