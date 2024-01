Strieľal nahnevaný študent. Kráľovi Karolovi išlo pred 30 rokmi o život, vďaka rozvahe si vyslúžil prezývku

Mala to by len jedna z ďalších kráľovských návštev v Austrálii, ktorá je oficiálne stále v područí britskej koruny. Dňa 26. januára 1994 bol vtedajších princ Charles na návšteve v Sydney, kde mal odovzdať ceny školákom pred 20-tisícovým davom. Princ z Walesu bol práve na pódiu, keď niekto preskočil malý plot v prednej časti konštrukcie a vybehol na javisko. Zaznel prvý výstrel. Neznámy muž sa po ceste na pódium síce potkol, no stihol vystreliť práve vo chvíli, keď Charles kráčal k pultu na javisku. Zaznel aj druhý výstrel, no v tom momente na muža skočilo najmenej 15 ľudí a osobný strážca princa Charlesa sa pred neho postavil ako ľudský štít. V momente, ktorý sa odohral pred 30 rokmi, išlo princovi Charlesovi o život, no zachoval si taký pokoj, že si vyslúžil trefnú prezývku.

Nahneval ho Charlesov list

Na 45-ročného princa z Walesu vtedy vystrelil 23-ročný študent antropológie David Kang, ktorý na súde neskôr povedal, že jeho cieľom nebolo zabiť následníka britského trónu. Streľbou sa vraj pokúšal upozorniť na kambodžských utečencov a žiadateľov o azyl v Austrálii, ktorí mali podľa neho nehumánne podmienky v záchytných táboroch. Upozorniť sa na to snažil v listoch, ktoré poslal princovi z Walesu, prezidentovi Spojených štátov, generálnemu tajomníkovi OSN aj pápežovi. Princ Charles mu odpovedal len formálnym listom a Davida odpoveď nahnevala.

„Nezniesol som možnosť, že ďalší rok budem písať listy, faxy, ďalší rok bez záujmu, ďalší rok premýšľania o Kambodžanoch zavretých v modernom koncentračnom tábore vo Villawoode,“ povedal neskôr David Kang, ktorý pred súdom priznal, že trpel depresiami. Problém s utečencami ho trápil natoľko, že sa s princom Charlesom stretol zoči voči.

Potkol sa schválne

„Videl som nejakú postavu, ktorá sa rozbehla veľmi, veľmi rýchlo smerom k javisku rýchlosťou šprintéra na 100 metrov. Videl som, ako išiel strieľať,“ spomínal pre Daily Mail vtedajší osobný tajomník princa Richard Aylard.

Zábery z incidentu ukázali, ako David oblečený v bielom tričku vtrhol na pódium, na ktorom sa však potkol, no aj tak stihol dvakrát vystreliť. David Kang pred súdom povedal, že spadol schválne. „Myslel som si, že som odhodil zbraň skôr, ako som vyšiel na pódium, ale stále som ju mal v ruke. Na pódiu som nezakopol, úmyselne som spadol, pretože som nemal v úmysle niekomu ublížiť,“ hovoril pre Sydney's Sun Herald.

Jeho kráľovská chladnosť

