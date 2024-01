Jediné, po čom túži, je hrať pre divákov. Marcel Nemec si užíva každú minútu obklopený úžasnými ľuďmi

Napriek tomu, že lekári Marcelovi Nemcovi nedávno oznámili zdrvujúcu správu - že mu zostáva len niekoľko mesiacov života, umelec sa nevzdáva. Práve naopak. Užíva si každú minútu života a s chorobou nebojuje. Chce sa postaviť pred divákov na javisko a hrať len pre nich. Prezradil to v najnovšom rozhovore pre týždenník Život.

Len prednedávnom umelec priznal, že mu pre boj s rakovinou ostávajú posledné tri mesiace života. „Nedá sa s tým už nič urobiť. Akurát sa modliť a veriť v zázrak,“ povedal otvorene pre denník Nový Čas.

Podľa neho to však neznamená, že rezignoval či stratil nádej alebo vieru. „Absolútne nie! Neprestal som bojovať, lebo som ani nikdy nezačal. Keď je človek chorý, tak predsa nebude s chorobou bojovať, ale bude sa liečiť, no nie?“ Pýta sa Marcel a dodáva, že s lekármi sa snažia urobiť všetko pre to, aby žil čo najdlhšie.

Aktuálne sa podľa vlastných slov cíti dobre a snaží sa užívať si každú minútu života. Je obklopený podľa neho úžasnými ľuďmi a aj vďaka nim sa cíti šťastný. „Sú ich stovky. Mám v živote úžasné šťastie. Toľko krásnych ľudí, dobra a pozitívnej energie mám aktuálne okolo, že keby som nemal bolesti, som v podstate absolútne v pohode,“ tvrdí herec.

Jeho vraj jedinou túžbou je postaviť sa na divadelné dosky a hrať pre divákov. „Toto je pre mňa veľmi citlivá téma, pretože divadlo je pre mňa veľmi dôležité. Dodáva mi obrovskú energiu, silu liečiť sa,“ úprimne priznáva s tým, že keby sa mu podarilo vydýchnuť na javisku, ako sa to stalo napríklad pánovi Milanovi Lasicovi, bolo by to úžasné. „No jediné, čo si prajem, je, aby ma to nebolelo,“ uzatvára Marcel Nemec.