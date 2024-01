S manželom si to užívajú. Hviezda Dunaja prehovorila o materstve a synovi Jakubkovi

Rok 2023 bol pre mnohé známe páry výnimočným aj preto, že sa buď nečakane alebo plánovane stali rodičmi. Čerstvou mamičkou, ktorá darovala život synovi Jakubkovi, sa stala aj herečka Ráchel Šoltésová, ktorú diváci poznajú zo seriálov Pán profesor či Dunaj, k vašim službám.

Aktuálne tak prežíva radostné obdobie a v najnovšom rozhovore pre portál markiza.sk prezradila, ako si užíva materskú dovolenku aj to, aké dieťa je malý Jakubko?

Hviezda seriálu Dunaj či Pán profesor stihla vlani svadbu aj bábätko, keď darovala život synovi Jakubovi. „Mám 25 rokov a to bol pre mňa vždy zlomový bod,“ priznala pre Markízu herečka, ktorá do tohto veku túžila stihnúť svadbu aj bábätko. Všetko sa jej podľa jej slov náhle splnilo.

Momentálne tak trávi čas so synom doma na materskej dovolenke a po prvýkrát od pôrodu sa v spoločnosti ukázala len nedávno. „Padlo mi to vhod, snažím sa občas "vypadnúť" z domu. Ale boli sme teraz po prvýkrát aj s manželom von a malého sme nechali s mojou kamarátkou, takže sme mali celkom stres,“ priznala herečka svoje obavy o syna.

Podľa nej je Jakubko dobré dieťa a aj preto si materskú dovolenku Ráchel vychutnáva. „Je to fajn, malý napríklad neplače toľko, ako som si to najprv predstavovala, čiže si to užívame,“ dodala ďalej umelkyňa s tým, že niektoré veci v súvislosti s materstvom ju aj prekvapili, ale na mnohé veci bola vraj pripravená.