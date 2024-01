Na šou sa teší. Hana Gregorová mieri do Let's Dance, výzvu prijala ako historicky najstaršia účastníčka

„V tomto veku, si myslím, že tam budem jediná stará raketa,“ takto vtipne a so smiechom okomentovala svoju účasť v obľúbenej tanečnej šou Let's Dance Hana Gregorová pre portál markiza.sk.

Deviata séria Let's Dance sa na televízne obrazovky vráti už onedlho a herečka sa na tanečný parket postaví ako historicky najstaršia účastníčka tejto šou. Výzvu drať tanečné topánky totiž prijala vo veku 71 rokov.

„Teším sa na šou Let's Dance. V tomto veku, si myslím, že tam budem jediná stará raketa. Dúfam, že zvládnem aspoň prvé tance a že môjho tanečného partnera to fyzicky nezničí. Ale verím, že to bude príjemné a pekné,“ okomentovala vtipne a so smiechom uznávaná herecká hviezda.

Okrem nej na ponuku účinkovať v Let's Dance kývla napríklad aj speváčka Tina, ktorá to chce skúsiť aj napriek vážnej chorobe. Teší sa, no priznáva, že ju čaká veľa práce. Kedysi pre sklerózu multiplex nevedela zdvihnúť na ruky svoje deti, bezvládne za sebou ťahala nohu a lekári jej hovorili, že skončí na vozíku. „Viem, že zajtrajšok nie je samozrejmosť, preto si to proste užívam a aj užijem. Lebo život je jeden z najkrajších,“ napísala v minulosti Tina, ktorá sa nebojí nových výziev.

Diváci v šou tiež uvidia mladú hereckú hviezdu, ktorá aktuálne účinkuje v seriáli Dunaj, k vašim službám, Petru Dubayovú, či futbalistu Jána Ďuricu.