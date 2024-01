Je to krehká bytosť, bojím sa, aby som jej neublížil. Libor Bouček prehovoril o novorodenej dcérke

Bývalý manžel slovenskej moderátorky Marianny Ďurianovej český moderátor Libor Bouček sa stal tesne pred koncom roka 2023 dvojnásobným otcom. Silvestrovský deň tak získal pre českého moderátora úplne nový zmysel. V úprimnom rozhovore pre magazín iGlanc.cz sa najnovšie priznal so svojím strachom o novorodenú dcérku.

S radostnou novinkou sa potom pochválil fanúšikom aj na sociálnej sieti. Liborova manželka Gabriela darovala život dcérke Beátke tesne pred začiatkom Nového roka priamo v silvestrovský deň. Dievčatko sa totiž narodilo 31. decembra o 4:16 ráno.

„Silvester pre mňa nemal veľmi význam. Taký deň, kedy zábava je zrazu skoro povinná,“ napísal moderátor a vzápätí dodal: „Ale poviem vám, ten zmysel rozhodne existuje. Dokonca je to deň zázrakov. Videl som ho na vlastné oči. A doteraz nie som schopný vystihnúť presne, aká sila to bola,“ napísal šťastný dvojnásobný otec.

Od narodenia dcérky už prešiel nejaký ten čas a moderátor tak mal možnosť si pomaly zvyknúť na to, že v domácnosti už nie sú len traja, ale štyria. A že s narodením bábätka prichádzajú nielen nové radosti, ale aj povinnosti. Je teda typ otca, ktorý aj prebaľuje a kúpe dieťatko?

„Myslím si, že vo chvíli, keď človek má dve deti, tak aj keby nechcel, sa to musí naučiť. Ťažko povedať, ale dokážem to. Aj keď je pravda, že teraz máme doma Beatu týždeň, tak som zatiaľ nezobral odvahu, ale viem, že ma to o chvíľu čaká. Je to taká krehká bytosť, mám obavu, aby som jej neublížil. Takže je to na manželke, ale ja robím kompletne všetko okolo," zdôveril sa úprimne pre magazín iGlanc.cz.