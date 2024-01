Majka Demitrová dostala vzácny dar. Fanúšik slávneho útočníka jej vrátil to, čo jej právom patrí

Dojemné aj nostalgické. Aj také bolo pre rodinu Demitrovcov minulotýždňové podujatie, pri ktorom legendárneho slovenského útočníka Pavla Demitru uviedli do siene slávy klubu St. Louis Blues. V zámorí však na Majku s jej deťmi čakalo ešte jedno vzácne prekvapenie, ktoré jej vyčarilo úprimný úsmev na perách.

„Bolo to úžasné, naozaj skvelé. Vrátili sa mi všetky spomienky a bolo to naozaj veľmi emotívne,“ citoval Sport24 manželku zosnulého hokejistu, ktorá do USA priletela v sprievode dcéry Zary a syna Lucasa. Toho na svet priviedla práve počas Paľovho pôsobenia v St. Louis. Ten v drese „modrých“ zažil svoje najúspešnejšie obdobie v NHL, keď odohral takmer 500 zápasov, v ktorých si pripísal 204 gólov a 289 prihrávok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/StLouisBlues/posts/pfbid0UuMPQqFcSGQhaUEQYv4QbtCK2LQdc3T9dbUuczGEpRn4ntVYJ2hQZm5tqQQ6DYGgl?ref=embed_post

Pre Majku bol pobyt v USA plný veľmi silných momentov, ktoré neskončili ani po spomínanej ceremónii. Tesne pred odletom naspäť na Slovensko totiž rodinu čakalo ešte jedno prekvapenie. Manželku slávnej tridsaťosmičky na letisku zastavil fanúšik, ktorý v ruke zvieral podpísaný domáci dres Pavla Demitru z roku 2002.

Ako píše SME, rodina Buchananovcov dnes získala v charitatívnej tombole, no po rokoch mu našli nové a lepšie miesto. „Dnes ho vrátili tam, kam právom patrí - k rodine Demitrovcov,“ napísal klub na sociálnych sieťach. Vzácny dar vyčaril Majke úprimný úsmev na perách.

