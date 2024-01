Nechce urobiť žiadne chyby. Princ William sa po operácii manželky Kate zachoval ukážkovo

Ešte na Vianoce nič nenasvedčovalo tomu, že by princezná Kate mala mať zdravotné problémy. Ako uviedli blízki spolupracovníci členov kráľovskej rodiny pre magazín People, do poslednej chvíle nemali tušenie, že sa princezná z Walesu chystá do nemocnice. Zatiaľ čo Kate Middleton sa zotavuje po operácii v oblasti brucha, jej manžel princ William sa rozhodol zrušiť všetky pracovné povinnosti a experti na kráľovskú rodinu teraz vysvetlili jeho dôvody.

Nechce to nechať na opatrovateľku

Blízky rodinný priateľ kráľovského páru pre People priznal, že Kate s William doma nemajú obrovský personál. „Vďaka tomu je William skutočne praktickým mužom,“ vysvetlil zdroj, ktorý prezradil, že rodinná dynamika je u nich iná a bežnejšia, ako by mnohí od kráľovskej rodiny očakávali.

„Je to moderný kráľovský pár. V minulosti by mali okolo seba celú delegáciu, teraz ale William nechce nechať všetko na opatrovateľke,“ povedal novinár a expert na kráľovskú rodinu Robert Hardman. Pre Williama a Kate niekoľko rokov pracuje španielska opatrovateľka Maria Teresa Turrion Borrallová, ktorá však s rodinou nebýva.

Podľa Hardmana je princ William naplno oddaný svojej rodine, preto ho neprekvapuje, že sa po hospitalizácii manželky zachoval ukážkovo. „Chce tam byť pre nich,“ dodal expert, podľa ktorého sa William snaží, aby sa jeho deti necítili ako v zlatej klietke.

Nechce robiť chyby

