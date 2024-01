Zázračný prístroj zachráni detičky ešte v tele matky. Chýba len krôčik, aby ho bratislavskí lekári získali

Na Slovensku sa často opakuje debata o ochrane života ešte pred jeho počatím, vôbec sa ale nehovorí o tom, že by sme mohli doslova zachraňovať životy detí v brušku pomocou prístrojov, ktoré slovenské nemocnice nemajú k dispozícii. V súčasnosti však prebieha unikátna zbierka, ktorá môže v prípade úspechu darovať nejednému bábätku spokojný život.

Zachrániť ešte pred narodením

Mať zdravé dieťa je želaním každého rodiča, no nie všetci majú také šťastie. Svoje o tom vie aj Renáta, mama vytúženej dcérky, ktorej v Ružinovskej nemocnici zachránili po pôrode život. Chcela by pomôcť aj iným ženám, no sama to nedokáže. Od kúpy prístrojov, ktoré našim lekárom pomôžu liečiť choré deti na svetovej úrovni už pred narodením, ju ale delí už len malý krok.

„Niektoré treba operovať veľmi včasne, aby nemali devastačný efekt na plod. Doteraz najskoršiu vnútromaternicovú transfúziu som robil v osemnástom týždni. To je zákrok, pri ktorom, ak plod nedostane krv od nás, tak zomrie," hovorí pre SME gynekológ a pôrodník Vladimír Ferianec, ktorý v ružinovskej nemocnici robí s kolegami a kolegyňami operácie ešte nenarodených detičiek v maternici matky.

Ako uvádza nemocnica pre portál Donio, modernými liečebnými metódami zachránili už desiatky detí. Niektoré trpeli chudokrvnosťou a boli odkázané na včasnú transfúziu ešte v tele matky, no zachránili tiež deti matkám, ktorým predčasne odtiekla plodová voda, deti s vývinovými poruchami močového traktu a hrudníka, či dokonca dieťa s nádorom na krku.

Chýba im dôležité vybavenie

Medicínu robia na svetovej úrovni, no chýbajú im prístroje, vďaka ktorým by sa mohli venovať ďalším diagnózam. „Dnes musia tehotné ženy posielať do zahraničných nemocníc, ak si to matka a jej rodina sú schopní zabezpečiť," konštatuje nemocnica s tým, že ide napríklad o vnútromaternicové operácie rázštepov chrbtice, prietrže bránice, syndróm amniálnych pruhov, či operácie pri patologických situáciách u viacplodových gravidít.

Aj keď sa Renáta snaží zo všetkých síl, nemá dostatok prostriedkov na to, aby lekárov, ktorí jej zachránili dcérku, sama podporila. Preto sa rozhodla spojiť so širokou verejnosťou a vytvorila zbierku.

Už len jediný krok

