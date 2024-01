Herectvo jej za 70 rokov prinieslo veľa radosti. Stále aktívna Eva Landlová sníva už iba o jednom

Je stále aktívna, hoci už oslávila okrúhlu deväťdesiatku. Eva Landlová, ktorá je divadelnému publiku aj televíznym divákom známa aj vďaka nezameniteľnému hlasu, ktorý často a radi využívajú v dabingových štúdiách, je na scéne už 70 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou herečkou na Slovensku a na dôchodok stále nepomýšľa. Teší sa totiž dobrému zdraviu a srší z nej pozitívna energia. V reportáži pre reláciu Reflex spomínala na svoje začiatky a prezradila, čo pre ňu znamená divadlo.

Rodina viac ako kariéra

„Mama bola vždy veľmi dobrá herečka, a napriek tomu sa celý život venovala viac môjmu bratovi, mne a otcovi. Obetovala kariéru pre rodinu,“ prezradil herec Matej Landl o svojej mame Eve Landlovej. To, že bude herečkou, vedela už v detstve.

Už v ľudovej škole totiž hrávala v divadelných predstaveniach a recitovala. „Bolo to prirodzené, že som išla na konzervatórium,“ vysvetlila umelkyňa. A keď Marína Kráľovičová odchádzala z martinského divadla do národného do Bratislavy, dostala sa tam Eva. Bola vtedy druháčka na konzervatóriu.

Herectvo jej prinieslo radosť a šťastie

Ako sama dnes vraví, v manželstve aj v práci bola spokojná. A nikdy nesnívala o niečom viac. „Brala som tak normálne ten život,“ dodáva s úsmevom. Je však podľa nej šťastie, keď človek robí prácu, ktorá ho baví a ktorú miluje. „Ja som sa po celý čas tešila, že som v divadle, lebo som tento môj ‚fach‘ mala veľmi rada a s láskou som ho robila,“ hovorí sympatická herečka.

Herectvo jej vraj za 70 rokov prinieslo veľa radosti a šťastia. A za srdce chytilo aj jej syna Mateja, ktorý je tiež známym umelcom. „Začínal v Majke z Gurunu a potom už nonstop hral,“ spomína si Eva Landlová na jeho začiatky. Nostalgicky si zaspomína aj na svojho nebohého manžela. „Som vďačná životu, že som našla životného partnera, a snívam o tom, aby som jedného dňa si ľahla do postele, zaspala a zobudila by som sa hore v nebi s mojím mužom,“ uzatvára herečka.