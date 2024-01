Išiel na pohovor do novej práce, no omylom sa dostal do vysielania ako expert. VIDEO s ním sa stalo hitom

Chcel len absolvovať pohovor do novej práce, no zrazu sedel pred kamerou a odpovedal na otázky v živom vysielaní. Guy Goma pred 18 rokmi zvalcoval internet svojim zážitkom, ktprý sa nestáva len tak hocikomu.

Zachoval chladnú hlavu

Všetko sa začalo, keď prišiel do britskej verejnoprávnej televízie BBC prišiel kvôli pohovoru na pozíciu počítačového technika. Práve vtedy sa jeho menovec, Guy Kewney, na recepcii chystal na svoj živý rozhovor o právnom spore medzi spoločnosťou Apple a nahrávacou spoločnosťou The Beatles, Apple Corps. Ako píše portál Upworthy, keď ho producent prišiel vyzdvihnúť, recepčná omylom ukázala na nádejného IT špecialistu a ten znenazdajky sedel s pripnutým mikrofónom pred kamerami.

Aj keď sa mu celá situácia zdala zvláštna, stále si myslel, že takýto proces je súčasťou pohovoru. Keď ho však moderátorka oslovila nesprávnym menom a začala sa ho pýtať na problematiku súvisiacu so spomínanými spoločnosťami, došlo mu, že niečo nie je v poriadku. Práve jeho pokojná reakcia a vtipná mimika spravili z tohto televízneho omylu virál.

Nedostal ani cent

Po vysielaní sa Guy nakoniec na pohovor dostal, ale na pozíciu nebol prijatý. Napriek tomu ho táto absurdná situácia tak preslávila, že sa stal súčasťou niekoľkých projektov a dostával návrhy na natočenie filmu.

Vo vlaňajšom rozhovore pre The Guardian už 54-ročný počítačový technik spomenul, že sa chystá BBC žalovať a to z jednoduchého dôvodu. Video z toho dňa, kedy sa stal slávnym, malo tisíce pozretí, dodnes je prehrávané a zarobilo slušné peniaze. On z nich však nedostal ani cent. Aj po rokoch stále zvažuje, že o tejto skúsenosti napíše knihu s názvom Wrong Guy.