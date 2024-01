Som len žena zamilovaná do inej ženy. Tieto známe páry žijú v harmonickom vzťahu a netaja to, kým sú

V niektorých krajinách sa gejovia, lesby a inak orientovaní ľudia musia skrývať, niekde sú tolerovaní a niekde môžu normálne žiť svoje životy. Faktom však je, že príslušníci LGBTI komunity sa nachádzajú v každej populácii na svete. Nájdete ich aj medzi známymi tvárami a mnohí z nich dokázali napriek sťaženým podmienkam nájsť svoju polovičku, s ktorou žijú dlhé roky v harmonickom vzťahu.

5. Cynthia Nixon a Christine Marinoni

Predstaviteľka právničky Mirandy z kultového seriálu Sex v meste začala so svojou Christine chodiť v roku 2004 a o päť rokov neskôr sa zasnúbili. „Naozaj nemám pocit, že by som sa zmenila,“ povedala Nixon pre britský denník The Telegraph o svojej sexuálnej identite v roku 2007. „Celý život som bola s mužmi a nikdy som sa nezamilovala do ženy. Ale keď som sa zamilovala, neprišlo mi to až také zvláštne. Som len žena zamilovaná do inej ženy,“ dodala ďalej. Dvojica sa zosobášila v New Yorku v máji 2012, rok po tom, ako privítali syna Maxa Ellingtona.

4. Elton John a David Furnish

Jeden z najznámejších homosexuálnych párov, ktorý je spolu od roku 1993, mal k sebe „okamžite“ blízko hneď, ako sa stretol, prezradil John v roku 2010 pre magazín Parade . „Každú sobotu už 16 rokov si navzájom posielame pohľadnicu,“ povedal. Dvojica privítala svojho prvého syna Zacharyho v roku 2010. Druhý syn Elijah sa narodil o tri roky neskôr.

3. Ellen Degeneres a Portia de Rossi

Americká komička a moderátorka vlastnej šou a jej manželka, herečka, ktorá si zahrala v známych seriáloch Ally McBealová či Arrested Development, sa zosobášili počas intímneho obradu v roku 2008. Odvtedy sa každý deň podporujú. „Byť jej manželkou je tá najväčšia vec, akou som,“ napísala moderátorka k ich výročiu v roku 2017.

