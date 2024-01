Zažili ste už 7 vzťahov? Vraj bol medzi nimi aj ten pravý...

Pozerám sa do tvojich nádherných veľkých očí, obzerám si dlhé tmavé mihalnice – sú oveľa krajšie ako moje –, a v duchu sa pýtam: Si ten pravý? Chytíš ma za ruku a perami sa mi letmo dotkneš pulzujúcich žíl na zápästí. Po chvíli, ktorá trvá hádam celé veky, sa konečne priblížiš, aby si ma pobozkal. Došľaka, asi to budeš ty.

Esther má takmer tridsať rokov, skvelú prácu a býva so svojimi najlepšími kamarátkami. V živote jej však predsa len čosi chýba. Už ju unavuje byť nezadanou a nebaví ju chodiť na jedno príšerné rande za druhým.

V starom čísle ženského časopisu však nájde odpoveď na svoje trápenie v láske. V rubrike o partnerstvách sa dočíta, že kým žena nájde pravú lásku, vystrieda niekoľko typov mužov. Najskôr ju to pobaví, no vzápätí pochopí, že na vlastnej koži zakúsila všetkých sedem zmieňovaných vzťahov: prvú lásku, pracovný omyl, náplasť, kamarátstvo s výhodami, premárnenú príležitosť, sviňu aj vážny vzťah. Nie je teda ťažké presvedčiť ju, že zrejme čosi prehliadla a jeden z nich bude ten pravý.

Vezme teda situáciu do vlastných rúk a so všetkými sa skontaktuje. Lenže spriaznená duša sa hľadá oveľa ťažšie, ako si predstavovala. Esther sa statočne brodí niekdajším ľúbostným životom a čelí chybám z minulosti. Jej citovú misiu pritom sprevádzajú slzy, smiech aj zmätok v duši. Nielenže ju to naučí veľa o sebe, ale možno napokon dovedie k vytúženej životnej láske.

Tak čo, mali ste už aj vy sedem vzťahov a zamysleli ste sa, ktorý z nich bol, či je naozaj ten pravý? Sedem bývalých je svieži, zábavný, láskavý príbeh nielen o láske, vzťahoch, ale aj o sile priateľstva.

Si ten, s kým sa dokážem porozprávať o všetkom, z čoho mi nie je do smiechu? Môžem pred tebou rumázgať nad všetkým, čo sa mi prihodilo, a necítiť sa trápne a nehanbiť sa za seba? Môžem sa s tebou poriadne opiť, byť hlučná a trepať kraviny? Môžem ti píliť uši bývalou spolužiačkou, ktorú som neznášala a ktorá teraz pečie torty na facebooku a tak sa jej darí, že ma z toho ide poraziť? A nestrhnúť sa zo spánku o druhej v noci, že mi od hrôzy vyletí srdce z hrude, lebo ma máš plné zuby a znechutilo ťa moje pravé ja? Si to ty? Pozerám sa do tvojich nádherných veľkých očí, obzerám si dlhé tmavé mihalnice – sú oveľa krajšie ako moje –, a v duchu sa pýtam: Si ten pravý?

Lucy Vine je britská spisovateľka, publicistka a autorka viacerých bestsellerov. Jej knihy sú preložené do šestnástich svetových jazykov. V Spojených štátoch podľa predlohy jej diela Bad Choices nakrútili televízny seriál. Lucy moderuje podcast a udalosti naživo s názvom Hot

Mess Clubhouse, venovaný zaujímavým ženám. Popritom píše články do viacerých známych periodík, ako je Marie Claire, Cosmopolitan alebo Daily Telegraph.

Milan Buno, knižný publicista