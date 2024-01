Mohol byť najlepší, no vybral si inú cestu. Dobrosrdečný blázon Peter Konček miloval iba jedinú ženu

„Pamätám si, že mal obrovský talent a šancu byť z nás najlepší. Vybral si však inú cestu,“ spomínal Miro Jaroš na svojho speváckeho kolegu Petra Končeka, ktorý patril medzi favoritov prvej SuperStar. Aj keď vypadol ako štvrtý v poradí, porotcovia verili, že má pred sebou obrovskú kariéru a že všetci na Slovensku budú poznať speváka, ktorý dostal prezývku Black P. Všetko ale dopadlo inak.

Foto: TASR

Problémové dieťa

Kde sa niečo dialo, tam bol Konček, hovoril pre Denník SME. Peter Konček priznal, že ako dieťa bol neposlušný, no vďaka rodičom, ktorí nad nim držali ochrannú, no aj prísnu ruku, sa to začalo zlepšovať.

„Rodičia sú nám veľkou oporou. Ak je nejaký problém, sadneme si za stôl a hľadáme riešenie,“ hovoril Peter, ktorého rodičia podporovali aj v jeho vášni pre spev, hoci na základnej škole chcel byť opravárom televízorov a rádií. Nakoniec u neho zvíťazila hra na klavír a hudba.

Ja som Cigán

Spieval odmalička, smial sa, že skôr začal spievať ako rozprávať. Keď sa preto v roku 2004 prihlásil do prvej SuperStar, nikoho tým neprekvapil. Prvé kolo bolo podľa neho najťažšie zo všetkých. Veľa ľudí pred ním totiž vypadlo a z dverí vychádzali nadávajúc na porotu. Zdalo sa mu, že tam ide zbytočne, no nakoniec všetko dopadlo inak. Všetci porotcovia mu dali áno a povedali mu, že to môže dotiahnuť ďaleko.

„Si mulat alebo Róm?“ spýtal sa ho Paľo Habera na prvom kastingu. „Cigán,“ zasmial sa Peter Konček, ktorý sa za svoj pôvod nikdy nehanbil. V rozhovore pre ČTK v tom čase priznal, že by sa rád stal dobrým príkladom pre mladých Rómov. „Bol by som veľmi rád, keby som ich dokázal motivovať,“ hovoril vtedy 19-ročný talent, ktorý si v SuperStar vyslúžil prezývku Black P.

Vzťah ako talianska mafia

Za jeho rómsky pôvod sa nehanbila ani Petrova priateľka Marta Dvorská, dcéra operného speváka Petra, ktorá však v minulosti priznala, že niektorým ľuďom v jej okolí prekážalo, že tvorí pár s Rómom. „Keby ma niekto odhováral od vzťahu, nemá šancu. Mám ho rada takého, aký je,“ hovorila vtedy Marta Dvorská.

Článok pokračuje na ďalšej strane: