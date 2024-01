Toaleta nie je odpadkový kôš. Týchto sedem vecí nikdy nesplachujte, riskujete viac ako len upchatie

Toaleta nie je odpadkový kôš, napriek tomu by množstvo inštalatérov dokázalo hodiny rozprávať o opaku. Niektorými vecami, ktoré do nej ľudia zvyknú hádzať, totiž riskujú viac ako len upchatie odpadu. Nezodpovedným správaním môžu uškodiť obecnej kanalizácii či napomáhať reprodukcii potkanov. Viete, čo by ste nikdy nemali hádzať do toalety, aby ste nespôsobili poriadny problém?

7. Vlasy

Ako uvádza portál Blesk, v zozname majú svoje čestné miesto vlasy. Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí do toalety hádžu chumáče vlasov a veria, že sa v jej útrobách jednoducho stratia, mali by ste s tým prestať. Vlasy na seba rýchlo nabaľujú ďalšie nečistoty a keďže sa rýchlo nerozkladajú, môžu napáchať množstvo škody. Nabudúce ich radšej vyhoďte do koša.

Foto: Freepik, @freepik

6. Lieky, chemikálie či nebezpečné látky

Nebezpečné sú tiež lieky, ktoré kontaminujú zásoby podzemnej vody a ohrozujú voľne žijúce zvieratá. Do toalety za žiadnych okolností nevylievajte ani zvyšky farieb (maliarskych, natieracích), lepidiel, riedidiel, motorový olej či chemikálie zo záhrady. Môžu spustiť nechcenú chemickú reakciu a ďalej poškodzovať kanalizáciu, prípadne narušiť biochemický proces úpravy vody.

5. Vlhčené obrúsky

Sú síce tenké a z ľahko rozložiteľného materiálu, ale nepatria do toalety. Rovnako ako odličovacie tampóny a tyčinky na čistenie uší. Buničina, ktorú obsahujú po nasatí vody, naberá objem a upcháva potrubie.

Foto: Freepik, @Drazen Zigic

4. Dámske hygienické potreby či prezervatívy

Článok pokračuje na ďalšej strane: