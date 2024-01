Lásku oslávili na dôležitom mieste. Mario Cimarro a Broňa si pripomenuli deň, na ktorý nikdy nezabudnú

Kubánska hviezda vychováva so slovenskou modelkou dcérku Briannu.

Nielenže patrí medzi telenovelové hviezdy, ale svoju vlastnú telenovelu aj žije. Mario Cimarro, ktorý sa do sŕdc divákov zapísal najmä ako Juan Reyes v kolumbijskej telenovele Skrytá vášeň, prežíva radostné obdobie naplnené láskou. So snúbenicou zo Slovenska, modelkou Bronislavou Gregušovou, plánuje svadbu a spolu vychovávajú dcérku Briannu, ktorá obom robí len radosť. Kubánsky herec tiež nedávno s Broňou oslávil päťročné výročie vzťahu a v rozhovore pre portál markiza.sk prezradil, na akom mieste to bolo.

Osudová žena

Broňa je Mariova osudová láska a kubánsky krásavec priznáva, že ju stretol po „mnohých a mnohých rokoch pokusov a omylov“. Nikdy nezabudne, ako uvidel na pláži v Miami nádhernú ženu, ktorú sa napokon rozhodol osloviť a ponúknuť jej, že jej urobí dobrú fotku.

„Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa mi podlomili nohy. Vybral som telefón a ukázal som jej niektoré fotografie, ktoré som vytvoril. Ona si ich pozrela a povedala: ‚Tebe to skutočne ide. Ok, môžeš ma odfotiť.‘ Potom sme si vymenili čísla, začali si písať... až kým som ju jedného dňa neprekvapil tým, že som prišiel za ňou na Slovensko,“ prezradil pre Dobré rádio Mario.

Nabití energiou

Ich láska trvá už päť rokov, pričom nedávno sa rozhodli toto výročie osláviť v hoteli Colorado v San Diegu. Podľa Maria je hotel dôležitým bodom v meste, a to od 20. rokov 20. storočia, keď sa v ňom nakrúcalo mnoho filmov a seriálov. Obaja odtiaľ odišli nabití energiou. „Bola to pre nás skvelá príležitosť vychutnať si architektúru a vianočnú atmosféru, ktorú vytvorili vnútri aj vonku,“ prezradil pre markiza.sk šarmantný herec.

Ako sa v minulosti rozhovoril pre Dobré rádio, plánujú aj svadbu. „Mojím snom vždy bolo, aby som si Broňu zobral v Benátkach,“ zamýšľa sa Mario. Tento plán však naráža na isté organizačné limity, keďže nie všetci z rodiny by sa mohli dostaviť.