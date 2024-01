Ak chceš poriadny rapový beat, použi hudbu zo Slovenska. Africký hudobník svetu ukazuje naše ľudovky

„Ak chceš spraviť poriadny rapový beat, použi hudbu zo Slovenska,“ otvára svoje video nigérijský hudobný producent. Slovenský folklór si totiž našiel fanúšikov aj za hranicami. V krátkom klipe ho hudobník s umeleckým menom Kolo použil ako podklad pre rapovú skladbu.

Hit za pár minút

Aj keď sa kombinácia tradičného folklóru s moderným a občas aj tvrdým rapom môže zdať čudná, v konečnom dôsledku znie neuveriteľne dobre. Základ tvorí ľudová hudba Samka Smetanu s názvom Karička. Tú Kolo zostrihal, pridal zopár efektov a do tohto podareného rytmu zarapoval niekoľko veršov.

Krátke video očarilo tisíce ľudí a na internete si vyslúžilo veľa pozornosti. Podľa Refresheru sa do tohto projektu producent pustil v rámci svojej práce na albume s názvom What It Means To See It All. Slovenská verzia s ľudovkami sa naňho síce nedostala, no aj tak si vyslúžila stovky komentárov od nadšených Slovákov.

Popiera hranice

„Prostredníctvom tohto albumu by som chcel ukázať silu hudby. Silu spájať ľudí, spoločne zdieľať a milovať jeden druhého,“ píše producent na svojom instagramovom účte. Počas práce na albume spoznal prostredníctvom hudby nové kultúry, ktoré rád objavuje.

Nakoniec, jeho profil na hudobnej platforme Spotify o ňom hovorí, že doslova popiera hranice. Šikovný producent sa totiž narodil v Japonsku, vyrastal v Belgicku, v Nigérii a neskôr pôsobil aj v USA.