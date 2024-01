Len 22-ročnému mužovi pre elektronické cigarety zlyhali pľúca. Jeho rodina má pre vás silný odkaz

Bol úplne zdravým 22-ročným mužom, ktorý si snažil nájsť svoje miesto na tomto svete. V októbri sa Jackson Allard zo Severnej Dakoty začal sťažovať na bolesť žalúdka, a tak pre istotu navštívil lekára. Ten ho ihneď hospitalizoval. Jackson mal veľmi nízku hladinu kyslíka v krvi, vážny chrípkový vírus a dvojitý zápal pľúc, ktorý ho ohrozoval na živote. Rodina chlapca, za ktorého 70 dní dýchali prístroje a ktorému lekári dávali iba jednopercentnú šancu na prežitie, má teraz pre všetkých silný odkaz.

Jackson Allard. Foto: GoFoundMe

Myslel si, že vapovanie je lepšie

„Keď sme mu urobili röntgen, nemohli ste ani vidieť jeho srdce. Bolo to všetko biele. To znamená, že celé pľúca boli plné tekutiny,“ spomínala pre NBC News Jacksonova babička Doreen, ktorá priznala, že jej vnuk fajčil od 16 rokov a čoraz viac vapoval elektronické cigarety, o ktorých si myslel, že sú „bezpečnejšie“ ako tie bežné. „Netušil, aké je to pre neho zlé,“ posťažovala sa stará mama, ktorá stále hovorila svojmu vnukovi, aby s vapovaním prestal.

„S cigaretami budeš mať rakovinu za 50 rokov, ale teraz ťa za päť rokov uvidím s trvalým poškodením pľúc,“ hovorila mu babička, ktorá nebola ďaleko od pravdy. Len deň predtým, ako Jacksona lekári intubovali, povedal: „Netušil som, že by som mohol takto ochorieť.“

Foto: Reprofoto reportáž Valleynewslive

Prestalo mu biť srdce

