Čo by sa stalo, keby ste museli odísť z práce? Za týchto okolností máte nárok na tučné odstupné a odchodné

Odchod z práce, najmä pokiaľ je nedobrovoľný a nečakaný, má potenciál nabúrať vaše finančné plány do blízkej budúcnosti. V súvislosti s ukončením pracovného pomeru však existujú spôsoby, ktoré môžu vašej peňaženke pomôcť a sú garantované zákonom. Pozrite sa s nami, kto a kedy má nárok na tzv. odstupné a odchodné.

Odstupné

Ako pripomína portál podnikajte.sk, odstupné je peňažná kompenzácia, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť svojmu zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru. Nárok vzniká vtedy, keď sa pracovný pomer ukončuje vzájomnou dohodou; alebo jednostrannou výpoveďou zamestnávateľa pri niektorom z piatich ďalej vymenovaných dôvodov; prípadne vtedy, ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť zamestnancovi odstupné dobrovoľne.

Ako sa počíta odstupné? Foto: Podnikajte.sk

Pokiaľ musí byť pracovný pomer skončený výpoveďou a z dôvodu nemožnosti pokračovať v práci pre pracovný úraz, chorobu z povolania, alebo dosiahnutie najvyššej expozície, odstupné by malo byť vo výške 10-násobku priemerného mesačného zárobku. Pokiaľ sú dôvody iné, zamestnanec musí byť v pracovnom pomere aspoň dva roky, aby dostal odstupné.

Odchodné

A ako je to s odchodným? „Zákonník práce stanovuje, že ak sa pracovný pomer zamestnanca končí prvýkrát (t. j. po jeho celoživotnej kariére u rovnakého zamestnávateľa alebo u jeho právneho nástupcu, napr. pri fúzii 2 podnikov, avšak zamestnanec nepracoval už nikde inde), pričom daný zamestnanec odchádza do riadneho či predčasného dôchodku alebo do invalidného dôchodku (pri poklese pracovnej schopnosti o viac ako 70 %), patrí mu odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku,“ vysvetľuje portál.

Zamestnávateľ, samozrejme, môže rozhodnúť, že odchodné bude vyššie. Zamestnanec má na odchodné nárok priamo zo zákona a nemusí oň žiadať.