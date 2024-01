Lekári jej povedali, že skončí na vozíku. Tina ide do Let's Dance aj napriek nevyliečiteľnej chorobe

Teší sa, no priznáva, že ju čaká veľa práce. Pozvanie do tanečnej súťaže Let´s Dance po herečke Petre Dubayovej a futbalistovi Jánovi Ďuricovi prijala aj speváčka Tina. Umelkyňa sa ukáže na tanečnom parkete aj napriek tomu, že dlhé roky trpí nevyliečiteľnou sklerózou multiplex. Kedysi pre chorobu nevedela zdvihnúť na ruky svoje deti, bezvládne za sebou ťahala nohu a lekári jej hovorili, že skončí na vozíku. „Viem, že zajtrajšok nie je samozrejmosť, preto si to proste užívam a aj užijem. Lebo život je jeden z najkrajších,“ napísala v minulosti Tina, ktorá sa nebojí nových výziev.

Cíti rytmus, ale waltz nie je hip hop

„Na tanečnom parkete predvedie svoj temperament jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok Tina. Veľmi nás teší, že pozvanie do šou prijala, a sme presvedčení, že na parket prinesie skvelú energiu a ukáže výnimočné tanečné vystúpenia, ktoré si divákov podmania rovnako ako jej zamatový hlas a hudobná tvorba,“ informovala Markíza na svojom webe, kde zverejnili aj Tininu nadšenú reakciu.

„Veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou tak peknej šou. Taktiež sa teším na svojho tanečného partnera a celý výrobný štáb od režiséra po vizážistov či kostymérov, pretože mnohých z nich už dekády stretávam v zákulisí rôznych eventov, a tentokrát nám to všetkým vyjde pod jednou strechou. Aj keď sa môže zdať, že viem tancovať a je pravda, že cítim rytmus, ale waltz nie je hip hop. A tak ma čaká naozaj veľa práce, snáď sa mi podarí včas aktivovať pohybovú pamäť. Verím, že nás účinkujúcich, ako aj divákov čaká vydarená séria,“ uviedla Tina, ktorá už má za sebou prvé tréningy, no meno tanečného partnera zatiaľ prezradiť nechcela.

Aj s chorobou tancuje denne štyri hodiny

„Vyzerá, že ma to bude fakt baviť,“ odkázala Tina a fanúšikom poďakovala za priazeň a podporu. Speváčke fandí aj zakladateľka združenia Nádej Jarka Valčeková, ktorá rovnako ako Tina žije so sklerózou multiplex. Tine poslala len jedinú radu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: