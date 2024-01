Vyzliekli ju donaha a uväznili. Toto je príbeh odvážneho dievčaťa z mince, ktorou sme platili desaťročia

Kúpili ste si za ňu lízanku, žuvačku, cukrík alebo aj malý nápoj. Jednokorunáčku s motívom dievčaťa, ktoré sadí lipu, si dodnes pamätá mnoho ľudí. V obehu bola celých 35 rokov. Súdruhovia schválili podobu mince v roku 1957. Ani len netušili, že sochárka Mária Uchytilová Kučová dá na ňu podobu ženy, ktorá si práve vo väzení odpykávala trest za vlastizradu. Za dievčaťom na jednokorunáčke sa skrýval skutočný príbeh Bedřišky Synkovej, odvážnej skautky, ktorá pre slobodu bola ochotná obetovať všetko.

O identite ženy, ktorá sa stala predlohou pre dievča na minci, sme roky netušili. Pravdu až po desaťročiach odhalili reportéri Českej televízie, ktorí Bedřišku Synkovú vypátrali po páde železnej opony vo Švajčiarsku, kde dodnes žije. Jej meno je Frederike Hoffmannová. Aj keď trochu pozmenila identitu, na to, ako sa vzoprela komunistom, nikdy nezabudla.

Skauti? Zakázaní

Rodáčka z Prahy Bedřiška od detstva nemala rada svoje krstné meno. Dostala ho po otcovi Bedřichovi a ako dieťa mala problém správne vysloviť krkolomnú ženskú verziu tohto mena. Ako prezradila pre podcast Příběhy 20. století, v detstve milovala džez, kone a predovšetkým skauting. V pražskom skautskom oddiele jej dali prezývku Bejba alebo Bejbina a spomedzi všetkých bola najmladšia.

Časom sa dostala na gymnázium a skautov začala sama viesť. Po komunistickom prevrate bola v roku 1950 činnosť československých skautov úplne zakázaná, no Bedřiška sa nemienila vzdať. Spolu s ostatnými skautmi sa nechceli prispôsobiť rozkazom novej moci, preto sa stretávali tajne. „Mali sme niekoľko oddielov, ktoré sa podieľali na práci. My sme ale nerobili žiadnu protištátnu činnosť, len sme sa stretávali,“ spomínala po rokoch. Bedřiška si myslela, že ako deťom im nič nehrozí a verila, že komunistická diktatúra nebude mať dlhú životnosť.

Keď ale spoločne s ostatnými skautmi oslávili 18. narodeniny, musela svoj skautský oddiel rozpustiť. Vedela totiž, že ako plnoletí boli už trestne zodpovední. So smútkom oznámila túto správu kamarátom listom. „Vedeli sme, že vešajú našich ľudí. To napätie bolo na uliciach hmatateľné,“ vravela. Aj keď Bedřiška nikdy nerobila nič zlé, v auguste 1954 jej doma na dvere zaklopala Štátna bezpečnosť. „Mala som prázdniny, bolo 2. augusta a o siedmej ráno niekto zaklopal na dvere. Boli tam traja. Povedali mi, že so mnou potrebujú hovoriť,“ hovorila o dni, keď ju eštebáci odvliekli do auta a potom na vyšetrovaciu stanicu.

Nikoho neprezradila

Bedřiška nevedela, o čo ide, skautský oddiel rozpustila pred rokom. „Mama sa pýtala, o čo ide a ja som jej povedala, že neviem, ale že do večera budem určite doma,“ povedala žena, ktorá vtedy ako 19-ročné dievča netušilo, že bude obeťou vykonštruovaného súdneho procesu.

