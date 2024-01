Profesor Ivan Hričovský oslávil 92. narodeniny a radí: Človek potrebuje k dobrému životu iba päť vecí

Hneď ako ráno vstane, ide so psom na prechádzku, počas ktorej stihne vybaviť aj šesť telefonátov. Po príchode domov berie do ruky pero, telefón a počítač a začína pracovať. Ak ma nahrávanie v televízii, ide pracovať tam a keď potrebuje ísť niekomu poradiť do záhrady, vstáva a ide. Pomedzi to ešte zavolá ľuďom z jeho telefónneho zoznamu, v ktorom má 800 adries a zaželá všetko dobré tým, ktorí majú narodeniny alebo meniny. Ak by ste si mysleli, že takýto deň môže stihnúť zažiť len mladý človek na vrchole síl, mýlite sa.

Takto vyzerá každý deň profesora Ivana Hričovského, ktorý teraz oslávil 92. narodeniny. Tajomstvom dlhovekosti pripisuje svojej celoživotnej vášni, no aj piatim veciam, ktoré v jeho živote nemôžu chýbať.

Čo mu dáva silu

Smeje sa, že jeho telefónne číslo má celé Slovensko. Každý štvrtok ochotne odpovedá aj spolu s manželkou Evičkou, ktorá je expertkou na zeleninárstvo, na všetky otázky záhradkárov z celej krajiny. Aj to je jednej z jeho receptov na dlhý život.

„Najmä starším odporúčam, pokiaľ vás ľudia chcú, chcú poznať vaše odpovede na otázky, pomáhajte im, to vám dáva silu, že vás nehádžu do koša,“ povedal v Teleráne Ivan Hričovský, ktorý tvrdí, že človek zostáva mladým, pokiaľ je ochotný učiť sa.

5 vecí na dobrý život

„Prijímať nové skúsenosti, nové poznatky, ale pozor, prijímať aj názory ostatných. Iba žiť nestačí,“ prezradil nestor slovenského ovocinárstva, ktorý za 92 rokov prišiel na to, že človek potrebuje na dobrý život iba päť vecí.

