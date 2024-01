Lietadlo vybuchlo a padalo 10 000 metrov. Katastrofu akoby zázrakom prežila iba jedna letuška

Keď v roku 1972 vybuchla v lietadle nad Československom kufríková bomba, šance na prežitie pasažierov boli nulové. Z trosiek bolo vynesených dvadsaťtri cestujúcich a štyria členovia posádky. Kombinácia nepravdepodobných faktorov spôsobila, že výbuch a pád z lietadla z výšky takmer desať kilometrov prežila jediná pasažierka, letuška Vesna Vulović.

Letuškou sa stala vďaka priateľovi

Ako mladá bola Vesna posadnutá skupinou Beatles, preto sa ako univerzitná študentka presťahovala z komunistickej Juhoslávie do Londýna. Tam sa stretla so svojim priateľom, ktorý jej navrhol, aby sa presťahovali do Štokholmu. „Keď som rodičom povedala, že žijem vo švédskom hlavnom meste, mysleli na drogy a sex a povedali mi, aby som hneď prišla domov,” spomínala v rozhovore v roku 2008.

Po návrate domov sa v Belehrade stretla s priateľom, ktorý mal na sebe uniformu juhoslovanskej leteckej spoločnosti JAT. „Vyzeral tak pekne, až som si pomyslela, prečo by som nemohla byť letuškou aj ja. Mohla by som byť v Londýne aspoň raz za mesiac,” pokračovala Vesna.

Pomýlili si ju

Už v januári bola súčasťou sekundárnej posádky letu 367 zo Štokholmu do Belehradu s medzipristátím v Kodani a Záhrebe. K letu sa pripojila až v Kodani. Podľa jej slov nebola na zozname posádky tohto letu, no letecká spoločnosť si ju pomýlila s inou letuškou, ktorá sa taktiež volala Vesna. Vulović bola zo zmeny nadšená, pretože v Dánsku nikdy nebola, preto nakoniec do lietadla nastúpila.

Lietadlo DC-9 juhoslovanských aerolínií. Podobné v januári 1972 vybuchlo nad Srbskou Kamenicou. Foto: Wikipedia/

V ten deň ešte stihla s členmi posádky vyraziť na nákupy. „Kapitán bol na celý deň zatvorený vo svojej izbe. Vôbec sa mu nechcelo ísť von. Ráno, počas raňajok, hovoril druhý pilot o svojom synovi a dcére tak, ako by nikto iný nemal syna alebo dcéru. Keď na to spomínam teraz, zdá sa, akoby vedeli, že zomrú,” spomínala na osudný deň.

