Na dovolenku môžete vyraziť už za 60 eur, pozor však na zmenu. Vlaky do Chorvátska sú späť

Vlaky z Bratislavy do chorvátskeho Splitu vypravia aj v tohtoročnej dovolenkovej sezóne. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už spustila predpredaj lístkov. Vlaky do Chorvátska budú jazdiť od 3. mája do 5. októbra. Po novom však budú vyrážať zo stanice Bratislava-Nové Mesto a do Rakúska pôjdu cez Petržalku. Pre uzáveru trate cez Marchegg sa budú autovozne pripájať až vo Viedni. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Trikrát do týždňa

„Aj v tomto roku ponúkame s našou spoločnosťou cestu do Chorvátska, a to už po štvrtýkrát. Naša linka z Bratislavy do Splitu sa teší veľkej obľube, čo potvrdzujú rekordné čísla z minulého roka, keď sme prepravili až 19 000 cestujúcich,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Pláž v chorvátskom meste Rijeka Foto: TASR/Martin Baumann

Vlaky do Chorvátska vypravuje ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Jazdiť budú od mája do októbra trikrát do týždňa. Ako priblížil Drevický, z Bratislavy budú vyrážať každú stredu, piatok a nedeľu. Cesty zo Splitu sú naplánované na pondelky, štvrtky a soboty.

Už od 40 eur

Premávať budú vlaky EuroNight s klimatizovanými vozňami na sedenie, lôžkovými vozňami i ležadlovým vozňom. Ceny lístkov sú podľa Drevického premenlivé, závisia od času nákupu i záujmu cestujúcich. „Čím skôr sa cestovný lístok kupuje, tým môže byť cena výhodnejšia,“ priblížil.

Cena lístka na sedenie pre dospelého v kategórii zvýhodneného cestovného s možnosťou vrátenia lístka za určitých podmienok sa začína na sume 39,90 eura, bez vrátenia je to za 29,90 eur.