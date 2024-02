Nebil ho často, ale potom to stálo za to. Tento chlapec sa s otcom zmieril až na sklonku jeho života

Jeho otec bol mohutný, dominantný muž s hrubým hlasom a v Československo bol považovaný za prototyp poriadneho chlapa. On s ním mal ale komplikovaný vzťah, ktorý výrazne ochladol potom, ako ich s maminkou opustil pre inú ženu. Od otca nedostával veľa pozornosti, zato niekoľkokrát čelil jeho hnevu. Zbil ho síce len párkrát, no vtedy to vraj stálo za to a chlapec sa pritom "popišal aj pokakal".

Prešli roky otec a syn si stále nevedeli k sebe nájsť cestu. Zmenilo sa to až na sklonku otcovho života, keď sa predsa len zblížili. Otec sa dokonca stihol potešiť aj z vnúčat. Keď zomieral, mal takú mocnú vôľu, že prikázal smrti, aby nachvíľu počkala, len aby jeho syn stihol doraziť do nemocnice. Až potom naposledy vydýchol.

Zo syna vyrástol známy Slovák, ktorého pesničky poznáme naspamäť.

Kto je to?

Foto: Reprofoto Radosť zo života - Vlado Müller

Článok pokračuje na ďalšej strane: