Keď začínal, Ďurianová ušla zo štúdia. Jaro Zápala pri Karin pochopil, že s podporou doma sa všetko podarí

To, že sa bude ženiť, mu vraj oznámila mama. „Spontánne zo mňa vyletelo - ,do prčíc´!“ zaspomínal si so smiechom Jaroslav Zápala na moment, keď mu mama zavolala na lyžiarsky kurz, kde bol so svojimi študentmi. Známemu markizáckemu moderátorovi šťastie a osud priali nielen v pracovnej oblasti, ale aj na poli lásky. Osudovú ženu Karin totiž stretol ešte ako vysokoškolský študent a hoci po nej vraj išli všetci jeho spolužiaci, ona si vybrala práve jeho. Dnes má Jaro dvoch šikovných synov a v živote sa mu darí po všetkých stránkach.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Učiteľ telesnej

Jedna z tvárí hlavnej spravodajskej relácie Televízie Markíza sa narodila 1. februára 1966 v Trnave. Jaro celý svoj život športoval, ale najviac ho to ťahalo k futbalu. Aj preto si po maturite vybral štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako vyštudovaný pedagóg potom učil na obchodnej akadémii, kde sa mu darilo. „Naozaj to bolo veľmi príjemné, učil som najkrajšie predmety - telesnú a etiku. Zakladal som si na tom, aby moji žiaci dbali nielen o svoje zdravie, teda aby mali pozitívny vzťah k športovaniu, ale aby zdieľali aj morálne hodnoty spoločnosti,“ spomínal v rozhovore pre portál ereport.sk.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551082957066140&set=pb.100064933202247.-2207520000&type=3

Tvoj ksicht potrebujem na obraz

Na škole začal učiť, keď mal 26 rokov, a popritom hrával futbal v Rakúsku. Bol spokojný a robil to, čo ho bavilo a napĺňalo. Ale prišli veľké problémy s kolenami a to bol ten zlom, keď Jaro potreboval vo svojom živote urobiť zmenu. A tak sa spoza katedry dostal do televízneho štúdia. „Môj brat Vlado, ktorý robí športového redaktora v Jojke, ma stiahol ešte do televízie VTV. Keď som už futbal zo zdravotných dôvodov nemohol hrať, vedel som si predstaviť, že budem z neho cez víkendy robiť aspoň reportáže, a tak si privyrobím,“ uviedol známy moderátor ešte v roku 2016 pre Nový Čas.

No keď ho uvidel vtedajší šéf športu, povedal: „Tvoj ksicht potrebujem na obraz.“ Vtedy sa Jaro podľa vlastných slov zľakol a keby mu vraj v tom čase niekto povedal, že raz bude robiť moderátora spravodajstva najsledovanejšej televízie, tak by si myslel, že sa asi pomiatol. „Nie som typ rodeného moderátora, chýbalo mi sebavedomie, som hanblivý...,“ tvrdí o sebe Jaro.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TelevizneNoviny/photos/pb.100064933202247.-2207520000/10159466179781410/?type=3

"Prekliata" stolička

Za to, že sa napokon posadil na moderátorskú stoličku Televíznych novín, mohla náhoda. Alebo skôr tragédia. Vtedajší moderátor Rasťo Žitný mal totiž vážnu dopravnú autonehodu a stolička vedľa moderátorky Marianny Ďurianovej sa tak uvoľnila. Dostal teda príležitosť odísť na najprestížnejší post, no začiatok bol smutný a ťažký.

Článok pokračuje na ďalšej strane: