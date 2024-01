Dostala pokutu a chcelo sa jej plakať. Lenka Šóošová napokon pochopila, že ide o cennú životnú lekciu

Život nie je vždy fér. Svoje o tom vie aj ostrieľaná moderátorka markizáckeho Telerána Lenka Šóošová, no ako hovorí, dôležité je najmä to, ako sa k tomu postavíme. „My všetci dennodenne v menších aj väčších rozhodnutiach budujeme spoločnosť a hodnoty, akými žijeme," hovorí moderátorka, ktorá napriek nespravodlivosti stále verí v slušnosť a dobro a chcela by to naučiť aj iných.

„Veci, ktoré sa momentálne dejú v spoločnosti, znepokojujú a frustrujú aj mňa. A potom príde deň ako dnešný, keď cítim krivdu. Schytala som nejakú virózu, v upršanom dni robím rodiča-vodiča-taxikára, do toho ma iritujú arogantní nervózni šoféri. Tlačia sa na mňa zozadu, a tak pridám, aby som uhla. No a čo čert nechcel, rovno ma namerali policajti. Bolo mi do plaču, aké je to nefér,“ zverila sa moderátorka fanúšikom na sociálnej sieti a dokonca priznala, že sa jej chcelo kričať, že ona za to vlastne nemôže.

Potom si však uvedomila, že jej život do cesty postavil len ďalšiu cennú lekciu. „S pokorou som tento ,trest´ prijala. Pretože to, v akom svete žijeme, robíme práve tým, ako sa vieme alebo nevieme (za)chovať. Ako vieme alebo nevieme prijať zodpovednosť za vlastné činy a rozhodnutia," pokračuje Šóošová, ktorá by k slušnosti chcela priviesť aj iných.

„Prosím, vytrvajme v slušnosti a pokore, aj keď cítime neprávosť, aj keď sme frustrovaní a unavení. Ono sa nám to raz vráti. Možno som naivná, ale stále verím v slušnosť a dobro,“ uzavrela inšpiratívnymi slovami na Instagrame.