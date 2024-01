Nakrútil VIDEO, aké to je byť škaredým. Pozrela si ho aj kráska, ktorá sa stala jeho osudovou ženou

Bol na dne, keď začal svetu rozprávať svoj smutný životný príbeh. Celý život sa cíti sám, ľudia sa k nemu správajú inak. Pekní ľudia nemajú ani len poňatia o tom, aké to je, byť neatraktívny.

Mladý švédsky youtuber po zverejnení svojho videa rozpútal doslova búrku reakcií a svojim životným príbehom oslovil milióny ľudí. Video malo vyše 20 miliónov zhliadnutí a dočkal sa množstva podporných komentárov. Jeden z komentárov bol výnimočný. Dievča s prezývkou Juli.Romina.M mu napísalo: „Úprimne, ja si myslím, že si celkom zlatý. Myslím to vážne." Mladíkovi to zmenilo život.

Povzbudil ostatných

„Celý život so mnou zaobchádzali dosť zle. Cítim sa osamelo. Mal som chuť vyhľadať na YouTube ľudí, ktorí majú ten istý problém a sú veľmi neatraktívni,“ hovoril mladík vo videu. Opisoval všetko, čo sa mu na svojom vzhľade nepáči, bol skleslý a smutne ukázal, že podporu hľadá aj v alkohole. Akoby bolo jeho video výkrikom o pomoc.

Video videli milióny ľudí a mnohí z nich mu v komentároch ďakoval, že ho natočil. „Ani len neviete, koľkým ľuďom týmto videom pomôžete,“ napísal mu jeden z používateľov.

Youtuber v prvom rade chcel ukázať ostatným, ktorých trápi to isté, že nie sú so svojim problémom sami. V tom čase poskytoval prostredníctvom platformy Discord online terapie, na ktorých sa s ním ľudia mohli porozprávať o rôznych životných problémoch. Pod jeho videom sa odrazu ocitol komentár, ktorý mu zmenil život: „Úprimne, ja si myslím, že si celkom zlatý. Myslím to vážne,“ napísala používateľka s menom Juli.Romina.M.

Z internetu pred oltár

