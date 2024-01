Má len samých synov. Najlepší plavec sveta rozšíril svoju veľkú a šťastnú rodinku, cíti sa požehnaný

Do štvorice všetko dobré. Najlepší športovec v histórii olympijských hier Michael Phelps prežíva aktuálne radostné obdobie. Jeho rodinka sa opäť raz rozrástla a k trom synom pribudol ďalší. Plavec sa s krásnou novinkou pochválil na sociálnej sieti a nechýbala ani fotografia s malým drobcom a milovanou manželkou.

Držala mu hlavu nad vodou

Počas celej kariéry vyhral 66 zlatých medailí a podľa neho by všetky mali patriť jeho manželke. Plavecký šampión je totiž toho názoru, že Nicole Johnsonová si zaslúži tú najväčšiu medailu za to, že mu podľa jeho vlastných slov vždy „držala hlavu nad vodou“. „Je to práve Nicole, ktorá má už 15 rokov vidí ísť hore a dole ako na horskej dráhe,“ povedal Phelps kedysi pre portál E News.

Fanúšikovia ho videli najmä na stupňoch víťazov s tým najžiarivejším úsmevom na tvári. Pravdou ale je, že Michael to v živote vôbec nemal jednoduché. Vyrastal v rozvedenej rodine, mama ich vychovávala sama, a po olympiáde v Aténach po prvýkrát pocítil depresiu. No túžba po ďalších víťazstvách bola neúprosná a s narastajúcim tlakom vzrastala aj depresia.

„Myslel som si, že som „len plavec“. Nie ľudská bytosť,“ popísal Phelps svoje pocity, ktoré často utápal v alkohole. V roku 2014 sa znovu veľmi opil a prvýkrát začal rozmýšľať o samovražde. Nakoniec mu dala nádej jeho životná láska Nicole.

Sme požehnaní

S Nicole Johnsonovu, Miss Kalifornie, sa stretol v roku 2007 na odovzdávaní cien pre športovcov. Plavec Nicole spočiatku neimponoval, no stačila iba chvíľa na to, aby zistila, že predsa len k nemu niečo cíti. „Na svete nie je nikto, s kým by som bol radšej,“ písal jej v liste, keď bol na tom najhoršie. O rok na to kľačal pred ňou s prsteňom v ruke.

Michael a Nicole tvoria pár už dlhé roky a vychovávajú spolu troch synov. Rodinka, v ktorej dominujú samí chlapi, sa však 16. januára tohto roka rozrástla o ďalší prírastok. A je to opäť chlapec. „Pani Nicole Phelps a ja by sme chceli na tomto svete privítať Nica Michaela Phelpsa. Sme tak šťastní a požehnaní, že nám bolo dopriate štvrté dieťa. Teraz sme už šesťčlenná rodina,“ podelil sa plavec so svojimi fanúšikmi o radostnú novinu.