Žiaci v Poľsku nebudú dostávať domáce úlohy. Ministerka chce, aby deti po škole oddychovali

Školáci na poľských základných školách nebudú od apríla dostávať žiadne domáce úlohy. Ako uviedol poľský server Wyborcza, poľská ministerka školstva Barbara Nowacká je toho názoru, že deti by vo voľnom čase nemali riešiť domáce úlohy, ale mali by odpočívať. Vláda Občianskej koalície tak plní jeden zo svojich predvolebných sľubov. Ministerka chce skoncovať so známkovanými domácimi úlohami, ktoré často deti a rodičia robia večer a na úkor voľnočasových aktivít spojených so socializáciou alebo rozvojom iných zručností.

Učitelia sa rozdelili na dva tábory

„Som si istá, že po pár rokoch bez domácich úloh na základných školách budú zrušené aj na stredných školách,“ uviedla Nowacká v ndiskusii o školstve na televíznom kanáli Wirtualna Polska. Ministerka školstva už pred Vianocami apelovala na pedagógov, aby deťom na prázdniny nedávali domáce úlohy. Deti by si podľa nej vo voľnom čase mali vydýchnuť a načerpať sily.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Výrok o zrušení domácich úloh ale vzbudil kritiku vzdelávacej komunity, ktorá upozorňuje na to, že k rozhodnutiu neprebehla žiadna debata. Navrhujú, že riešením by mohli byť dobrovoľné, teda nepovinné domáce úlohy, napríklad k prírodovedným alebo jazykovedným predmetom.

Niektorí pedagógovia s novým návrhom ministerky súhlasia, učiť by sa mali žiaci v škole, kde učitelia najlepšie vedia, čo všetko žiak urobil sám a ako mu to ide. Iní sa ale boja, že si žiaci nebudú dostatočne overovať svoje vedomosti a budú menej úspešní.

Príklad zo Slovenska

Slovenskí žiaci domáce úlohy dostávajú a výnimiek je u nás len málo. Napríklad základná škola v Hlohovci zrušila domáce úlohy začiatkom roka 2023 a aj po roku si toto rozhodnutie nevedia vynachváliť.

