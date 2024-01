Ľudia mu ďakujú, že im zachránil život. Statočný študent Tomáš sa vraha z pražskej fakulty nezľakol

Veril, že na poschodí len niekto hádže petardy, ale keď zacítil závan pušného prachu, vedel, že je to vážne.

Mal to byť preňho obyčajný školský deň. Študent histórie Tomáš Hercík prišiel 21. decembra do budovy Filozofickej fakulty UK v Prahe ako stovky ďalších ľudí. Mal to byť posledný školský deň pred Vianocami. Tomáš bol na seminári na druhom poschodí, keď pred treťou hodinou dostal od kolegu SMS správu, že sa na štvrtom poschodí strieľa. Vtedy si povedal, že musí niečo urobiť.

Tomáš Hercík. Foto: Reprofoto ČT

Myslel si, že počuje petardy

„Priznám, že som sa bál, ale nemôžem povedať, že som bol vydesený. V tú chvíľu nebol čas na to, aby som bol vydesený,“ priznal v novom dokumente Českej televízie s názvom 21. 12. FF UK Tomáš. „Rýchlo som posunul stoličku bokom a ihneď vykročil smerom k štvrtému poschodiu,“ spomínal na moment, kedy si zaumienil, že musí pred nebezpečenstvom varovať ostatných spolužiakov a učiteľov.

„Otvoril som dvere a povedal, že na štvrtom poschodí prebieha nebezpečná situácia, že tam je jednotlivec so zbraňou, a že sa tam ozývajú výstrely. Potom som prudko zavrel dvere a pokračoval k ďalším,“ popisoval dramatické momenty v rozhovore pre Českú televíziu. Stále veril, že na poschodí len niekto hádže petardy, ale keď zacítil závan pušného prachu, vedel, že je to vážne.

Ľudia mu neverili

„Zápach pušného prachu, streľba, krik či už obetí alebo páchateľa. V tej chvíli mi došlo, že tu ide o život a že o život ide aj mne,“ priznal Tomáš, ktorý od začiatku počítal s tým, že sa dole nemusí vrátiť živý. Napriek tomu sa rozhodol, že bude varovať ostatných študentov a pedagógov. Niektorí si zo začiatku mysleli, že si z nich robí žarty a nechceli uveriť tomu, že by v ich škole niekto strieľal.

„Po tom mojom prvom varovaní, trošku na môj úžas na mňa pozerali, či tam nebehám a nerobím si z nich žarty. Takže som povedal, že toto nie je zábava. Niekoho som tam schmatol za rameno, snažil som sa ich popohnať k najbližším miestnostiam,“ spomínal Tomáš, ktorý dokonca v jednom momente zahliadol páchateľa.

