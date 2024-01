Spal na lavičkách a zo závislosti ho dostalo až 13. liečenie. Martina Valihoru za šťastím hnala láska

„Ja odpúšťam ti, drahý Martin V., nerozplač mi moje oči, keď skrvavil si mamine.“ Tieto slová spieva Richard Müller v jednej zo svojich piesní a málokto tuší, že text patrí nášmu najznámejšiemu bubeníkovi Martinovi Valihorovi. Müller v pesničke naráža na najťažšie Martinove obdobie, keď bol závislý na heroíne a keď pre drogy prespával na lavičkách. Martin Valihora sa zo závislosti dostal až po 13. liečeniach. Pri tom poslednom, ktoré dotiahol až do konca, ho vpred hnala túžba po láske.

Hral až praskla stena

Smeje sa, že na bicie hral už pred narodením. Martin Valihora sa narodil do hudobníckej rodiny – mama speváčka, otec basgitarista a deň bez hudby v ich domácnosti prakticky neexistoval. Rodičia mu „naordinovali“ hodiny klavíra, ktorý sa stal jeho vstupnou bránou do sveta hudby a melódií, no nenašiel si k nemu vzťah. Neskôr skúšal aj gitaru, ale zase to nebolo ono.

Až keď prvýkrát udrel na bicie, vedel, že našiel to, čo celý čas hľadal. „Tak, ako matka cíti absolútne jasný vesmírny pocit, keď sa jej narodí dieťa, tak som ja cítil paličky,“ spomínal pre Top Star Martin Valihora, ktorý pri nich zabudol na celý okolitý svet. V tom čase mal iba štyri roky. Kým jeho rovesníci stavali hrady z piesku na ihriskách, on trénoval až do zbláznenia.

„Postavil som si bicie do izby a toľko som cvičil, až praskla stena. Ľudia vonku ma počúvali, ale mna to vtedy nezaujímalo,“ zaspomínal si na svoju vášeň, ktorá ho priviedla na konzervatórium a stal sa súčasťou kapiel IMT Smile, Midy, Prúdy či Collgeioum Musicum. Ešte predtým si ale Martin prešiel obrovskou životnou skúškou.

Prespával na lavičkách

Najprv to bola tráva, potom tvrdé drogy. „Rozhodol som sa, že to musím vyskúšať aj ja. Tak som vyskúšal a hneď som v tom išiel úplne naplno. Po troch mesiacoch som bol na prvom liečení,“ priznal pre .týždeň Martin, ktorý bol závislý od heroínu.

Podľa jeho slov ubližoval nielen sebe, ale aj všetkým blízkym naokolo. Bola to úplná deštrukcia jeho osobnosti zo všetkých strán. Po rokoch priznal, že preto, aby zohnal drogu, bol schopný urobiť čokoľvek.

