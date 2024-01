Rozveď sa s ním, vraveli jej komunisti. Boženka povedala nie a na uväzneného Olda Hlaváčka si počkala

Obrovskú popularitu získal aj vďaka televíznej relácii Vtipnejší vyhráva a partnerstvu s Ivanom Krajíčkom. Vždy usmiaty herec, zabávač a moderátor Oldo Hlaváček, ktorý 26. januára oslavuje 90. narodeniny, ale za sebou má aj neradostnú skúsenosť politického väzňa. Pevnou oporou mu bola jeho manželka Boženka, ktorá svojho milovaného partnera neopustila aj napriek klamstvám komunistov. S Oldom napokon prežili idylických 65 rokov.

Recept na šťastné manželstvo

Oldo Hlaváček sa narodil 26. januára 1934 v Bratislave. Prvú hereckú príležitosť dostal už ako prváčik, keď v školskom predstavení Chrobáci hral Ferda Mravca na kolobežke. Neskôr študoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V roku 1963 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.

V tom čase už bol niekoľko rokov ženatý so svojou Boženkou. Spoznali sa veľmi mladí, ona bola ešte len tínedžerka. „Bolo to v niekdajšej Záhrade umelcov, dnešnej Umelke. Prišiel som tam s kamarátom a spomínam si, že v ten deň tam hral Orchester Gustáva Broma, ktorý bol už vtedy slávny. Cez prestávku sa prešla po parkete a ja som hneď vedel, že bude moja,“ zaspomínal si pre pre Plus 7 dní. Zapáčila sa mu ihneď.

Neľahké začiatky

Začiatky ich randenia ale neboli jednoduché. Mohol za to jej otec, ktorý bol prísny a zakazoval jej, aby sa s kýmkoľvek stretávala. „Oni bývali na druhom poschodí a my sme sa objímali na prízemní alebo na prvom. Keď raz otecko cupkal hore schodmi, zbadal nás tam. Nepovedal nič, ale keď prišla domov jeho dcéra, tak jej parádne naložil, že sa to v jej veku nepatrí. Ale my sme sa stretávali ďalej. Väčšinou sme chodievali spolu k Dunaju,“ pátral Oldo v spomienkach pre Senior magazín.

Oldo Hlaváček. Foto: TASR/Martin Baumann

Zapáčila sa mu aj tým, že odmietala alkohol, to však nebolo všetko. „A ešte aj tým, že ja som vtedy už veľmi rád varil a pobadal som, že táto dievčina veľmi rozumie aj kuchteniu. Jednoducho bola do voza aj do koča. Neváhal som a bol som za to, aby ma predstavila svojím rodičom. Keď som k nim prišiel na oficiálnu návštevu, jej mamina bola hneď za,“ dodal.

