Po manželstve s podvodníčkou sám vychovával deti. Peter Sklár našiel svoje šťastie až po štyridsiatke

Nesmie chýbať v žiadnom poriadnom komediálnom seriáli. V seriáli Hranica ho poznáte ako pašeráka, ktorý sa chce neustále zavďačiť svojej svokre, ale taktiež aj ako veliteľa dobrovoľných hasičov. V seriáli Horná Dolná zase stvárnil úlohu starostu a pamätáme si ho aj ako Aliho z Mafstory. Navonok usmievavý Peter Sklár, ktorý vo štvrtok 25. januára oslavuje 56. narodeniny, však vnútri veľakrát plakal, najmä v trpkom vzťahu s bývalou manželkou Annou. No aj na neho sa napokon usmialo šťastie a už niekoľko rokov žije v harmonickom zväzku s partnerkou Monikou.

Život s podvodníčkou

Pre mnohých ľudí je Peter najmä komediálny herec, no v súkromí mu pred pár rokmi rozhodne do smiechu nebolo. Sám otvorene priznal, že skutočný život sa mu začal, až keď sa rozviedol. „Mne sa začal život po štyridsiatke. Vtedy sa ukončili všetky moje patálie s rozvodom. Zrazu som sa nadýchol a začal žiť,“ uviedol ešte v roku 2017 pre denník Nový Čas herec na margo nešťastného manželstva s bývalou partnerkou.

Bolo to nevydarené manželstvo, ktoré sa aj nešťastne skončilo. Veď, kto by chcel žiť s podvodníčkou, ktorá si za kontroverzné podnikanie nakoniec odsedela dva roky za mrežami? „Požičiavala si od ľudí peniaze. Netušil som to, nepoznal som tých ľudí. Problémy sa nabaľovali...,“ objasnil dôvody krachu vzťahu herec.

Vyrastali bez mamy

V kritickom období mu najviac pomohli rodina a knihy o pozitívnom myslení. Z času na čas ho nepríjemná minulosť s exmanželkou dobehne - najviac ho asi mrzí to, že Annine problémy si odniesli ich spoloční synovia.

