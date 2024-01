Silu pokračovať ďalej jej dali deti. Erika Barkolová po bolestivom rozvode vie, že láska má mnoho podôb

„Najviac som bola zaľúbená asi do svojho manžela,“ priznala v minulosti Erika Barkolová, keď si spomínala na svoje dlhoročné manželstvo. Napriek tomu, že sa jojkárska moderátorka s expartnerom Patrikom rozviedli tesne pred 11. výročím svadby, vychádzajú spolu dobre. A hoci sa už znovu nevydala, na nedostatok lásky sa rozhodne sťažovať nemôže - má totiž krásne dcéry a dokonca už aj vnúčatko.

Ekonómka

Rodená Bratislavčanka uzrela svetlo sveta 19. septembra 1977. Že raz bude moderátorkou, to v detstve ani v mladosti iste netušila. Po maturite sa totiž vydala „ekonomickou“ cestou - vyštudovala podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave a neskôr marketing na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave.

No cesty osudu sú nevyspytateľné a Eriku zaviali do súkromnej Televízie Markíza. Tam od roku 2002 pripravovala ako začínajúca redaktorka reportáže do Televíznych novín. Po piatich rokoch prišla lukratívna ponuka z konkurenčnej Jojky a ona neváhala.

Nevedela, do čoho ide

Vedenie televízie sa totiž rozhodlo zveriť Erike šteklivú reláciu Črepiny s hviezdičkou, ktorej sa mala zhostiť ako jej nová moderátorka. „Na Eriku sme dostali tip od pána Krajcera a pozvali sme ju na kamerové skúšky. Bola vynikajúca a našu ponuku prijala,“ uviedol v apríli 2007 vtedajší hovorca televízie Ľudovít Tóth podľa Topiek.

Moderovanie šteklivej relácie vynieslo Eriku na vrchol popularity a odozvy najmä od mužských fanúšikov nenechali na seba dlho čakať. V tom čase sa mohla blondínka pýšiť štíhlou vyšportovanou figúrou, dodnes je známa jej športová fitness kariéra, pravidelne sa zúčastňovala fitness súťaží. Taktiež nafotila šteklivé fotografie, ktoré sa dostali aj do médií.

A napriek tomu, že pôvodne po odchode z Markízy netušila, ako to dopadne, vypálilo to dobre. „Nevedela som síce, do čoho idem, no spravodajstva som už mala plné zuby, potrebovala som zmenu a bolo mi jedno, čo bude ďalej,“ uviedla kedysi pre denník Korzár.

Intímnosti aj na diskotéke

Za necelý rok sa tak zaradila medzi najpopulárnejšie televízne hviezdy a s tým prišli občas aj prejavy popularity, ktorým sa nevyhla ani v bežnom živote. Nepomohlo ani maskovanie šiltovkou.

