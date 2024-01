Hlavným jedlom je u nich večera. Guláš Ivany Gáborík vás prekvapí skvelou chuťou aj jednoduchosťou

Láska ide cez žalúdok, hovorí známa mamička a tanečníčka a gazdinka Ivana Gáborík. Ovláda mnoho receptov a o mnohé sa delí so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Vo varení je už taká zbehlá, že keď treba, dokáže vyčarovať pochúťku aj zo zvyškových surovín. Varí veľmi rada a keď sa dá, snaží sa svojej rodine každý večer uvariť niečo teplé. Prečo večer? V Gáboríkovcov sa riadia americkým zvykom považovať za hlavné jedlo večeru.

Jedlo zbližuje

Chvíle strávene za spoločným stolom si tanečníčka váži: „Pre mňa to však nie je len o jedle, beriem to ako spoločne strávený čas. Je to naša chvíľa, keď sa obaja môžeme po celom dni porozprávať,“ uviedla pre Plusku. Jej lahôdky zvyčajne prejdú „inšpekciou“ - ochutná ich manžel Marián a ak mu jedlo zachutí, Ivana zo považuje za úspech.

„U nás doma bola vždy základom domáca strava, takže na to si tiež veľmi dbám,“ priznáva pre Aktuality. Varením sa zaoberá aj vo voľnom čase, hľadá nápady a aplikuje ich vo svojej kuchyni: „Varenie pre deti je tiež téma, kde hľadám nové nápady a rozširujem si obzory.“

Ak chcete vyskúšať, ako asi vyzerá dobrá rodinná večera u Gáboríkovcov, môžete si uvariť Ivanin domáci a poctivý guláš.

Guláš Ivany Gáborík

Recept pokračuje na ďalšej strane: