Paradajkovú polievku pripravuje inak. Zuzana Vačková sa naučila, ako jej dodať lepšiu a bohatšiu chuť

Nie je to taká obyčajná paradajková polievka, sľúbuje herečka.

Propaguje zdravý životný štýl a na svojich sociálnych sieťach zdieľa množstvo šikovných a chutných receptov. Herečka Zuzana Vačková hľadá kulinársku inšpiráciu napríklad aj počas hereckých zájazdov. „Keď cestujem na zájazdy s divadlom, často pozerám na sociálne siete a rôzne recepty na internete a potom ich veľmi rada skúšam aj vo svojej kuchyni,“ povedala v rozhovore pre Varechu.

Od rezňov k zelenine

Obľubuje, ak sú recepty rýchle, jednoduché, no najmä zdraviu prospešné. Najradšej pracuje so zeleninou, no netají, že nebola vždy súčasťou jej jedálnička: „Pochádzam z rodiny, ktorá sa stravovala úplne najklasickejšie, ako si viete predstaviť. V nedeľu sme mali rezne, zemiakovú kašu, tatársku omáčku a šalát či grilovaná zelenina sa u nás nepovažovali za hlavné jedlo,“ priznáva.

Premýšľa, čo si dá na tanier a jej uvažovanie o tom, čo zje, sa začína už v obchode. „Základom je podľa mňa nenakupovať nezdravé potraviny. [...] Takže v obchode treba myslieť na to, ako sa chcem stravovať,“ odporúča. Pozornosť si pred časom získala aj svojím netradičným receptom na paradajkovú polievku, ktorú robí úplne inak.

Paradajková polievka Zuzany Vačkovej

