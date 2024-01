Postihnutých chlapcov z decáku nik nechcel. Rodinu našli u Vlada s Františkom, ktorí presvedčili aj skeptikov

Zelenú im dal aj český psychológ Jaroslav Šturma, ktorý je praktizujúcim katolíkom, no rodine veľmi fandí.

Martinko sa narodil so zdravotným postihnutím a jeho mama sa ho zriekla ešte pred pôrodom. Kryštof sa narodil predčasne mame narkomanke a prvých šesť mesiacov života zaňho dýchali prístroje a lekári ho museli liečiť z drogovej závislosti. Ako uviedla Česká televízia, pre týchto dvoch chlapcov hľadali sociálni pracovníci náhradných rodičov márne. Dvoch chlapcov sa nakoniec ujal Vladimír a František, ktorí vytvorili v Česku výnimočnú domácnosť, keď sa stali prvými gejmi, ktorí majú v pestúnskej starostlivosti dve deti. Obom synom sa snažia dať to najdôležitejšie, pretože sami vedia, aké je to žiť s postihnutím.

Vladimír a František. Foto: Reprofoto ČT24

Vždy sníval o rodine

František Baďura je takmer nevidiacim a sám žil v detskom domove. Mal šesť rokov, keď si ho osvojila náhradná matka, no ich rodina sa mu vždy zdala neúplná. Ako dieťa sníval, že keď raz bude veľký, bude mať úplnú rodinu, no vtedy ešte nevedel o svojej sexuálnej orientácii.

František spoznal Vladimíra cez internetovú zoznamku a hneď počas prvých stretnutí si padli do oka. Po dvoch rokoch vzťahu sa k sebe nasťahovali a o ďalšie dva roky vstúpili do registrovaného partnerstva. Svadobný obrad mali v deň, kedy obaja oslavujú narodeniny a už vtedy vedeli, že by raz chceli mať rodinu a deti.

Vladimír a František. Foto: Reprofoto ČT24

Pôvodne si chceli deti adoptovať, no zákony im nakoniec umožnili ísť iba cestou pestúnskej starostlivosti. Vladimír sa rozhodol, že sa stane pestúnom ako jednotlivec, nemal ani na výber, pretože páry rovnakého pohlavia spolu o pestúnstvo žiadať v Česku nemôžu.

Foto: Reprofoto ČT24

Kryštofa nikto nechcel

„Boli sme posudzovaní obaja. A v rámci psychologických testov sú školiace programy, na Krištofa sme čakali dva a pol roka,“ vysvetľoval pre ČT24 Vladimír. Do opatery mu ponúkli trojročného Kryštofa, ktorý prvé dni na tomto svete musel prekonávať abstinenčné príznaky pre drogovú závislosť, ktorú zdedil po matke, ktorá ho opustila.

Chlapček mal niekoľko zdravotných postihnutí, nikto z pestúnov si ho nechcel zobrať a zdalo sa, že život strávi v ústavnom zariadení. Všetko sa zmenilo, keď sa ho ujali František s Vladimírom.

Všadeprítomný strach

