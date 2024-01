V štrnástich sa spolu ocitli pred kamerou. Zuza Norisová a Ondrej Kovaľ majú aj po rokoch trik proti ponorke

Spoznali sa ešte v čase, keď nemali ani len občianske preukazy, no spoločný čas sa im nikdy nezunoval. Hoci si obľúbení herci Zuzana Norisová a Ondrej Kovaľ svoju lásku priznali až po dlhých rokoch a na matrike ani v kostole si známe „v dobrom aj v zlom“ nikdy nesľúbili, ich láska prekvitá dodnes. „Mať svoje ambície je perfektné, ale na vzťahu treba pracovať, zalievať ho ako kvetinku, aby rástla,“ hovoria sympatickí herci, hrdí rodičia dcér Julky a Liliany, ktorých tridsať rokov nerozdelila diaľka ani vážne zdravotné problémy.

Na skutočnú lásku museli dozrieť

„Mali sme asi štrnásť a mali sme hovoriť veľké reči. O sexe,“ vtipkovali v rozhovore pre SME pri myšlienke na svoje netradičné zoznámenie. Mali krátko po prijímacích skúškach na konzervatórium, keď ich vyhnali na pľac natáčať jednu mládežnícku publicistickú reláciu.

Zuzana Norisová a Ondrej Kovaľ počas štúdia na konzervatóriu. Foto: reprofoto TV JOJ, relácia Čau, Lujza!

„V scenári bolo napísané, že sme deti, ktoré utekajú rozjarené po Námestí SNP. Po tejto situácii nasledoval náš rozhovor o tom, čo si myslíme o vzťahoch, manželstve, rodine a potom zase nejaká inscenovaná vec," dopĺňa detaily Ondrej. Už v tom čase sa z nich stala nerozlučná dvojka, ktorú radi obsadzovali ako pár. Počas školy si preto zahrali aj Rómea a Júliu či pána Cvrčka a pani Cvrčkovú.

Nerozdelila ich ani diaľka

Hoci si v tom čase študenti padli do oka, zostali kamarátmi. „Asi sme museli dozrieť. Boli sme viac ako kamaráti,“ spomína si s úsmevom Zuzka, ktorú na výslnie dostal úspešný muzikál Rebelové. „Co se škádlívá, to se rádo má. Dobrá platonická láska. Veľká,“ dodáva Ondrej vtipne. Vraj nikto nikdy nečakal, že by sa práve oni dvaja mohli dať dokopy.

