Uznávaná psychologička o polročnom vysvedčení: Svojim trom deťom som vždy hovorila, že nejde o známky

Mnohých poteší, mnohých sklame. Tisícky školákov dostávajú na konci januára do rúk polročné vysvedčenie, ktoré je akýmsi zhodnotením snahy a úsilia, ktoré deti celý polrok vynakladali. Napriek tomu, že uznávaná psychologička Šárka Miková odporúča nedávať mu príliš veľkú váhu, je vhodné, aby ste ho ako rodičia úplne neodignorovali. Ako prezrádza pre portál Maminka, pri odmenách aj prípadných trestoch sa treba mať na pozore.

Nejde o známky

„Ja som svojim trom deťom vždy hovorila, že nejde o známky, ale o to, čo sa v škole učia," vysvetľuje Miková s tým, že prospech detí by sme mali sledovať počas celého roka. Vysvedčenie nám však dáva možnosť ohliadnuť sa s deťmi za uplynulými piatimi mesiacmi úplne iným spôsobom. „ Čo ho bavilo, čo menej a prečo, čo sa mu darilo, v čom si dieťa myslí, že sa v škole zlepšilo, čo mu pri tom pomáhalo, aké ciele si dáva pre ďalší polrok,“ vymenúva psychologička.

Foto: TASR

„Rodič by ale nemal svojho potomka kontrolovať," pokračuje Miková s tým, že dieťa by malo samo cítiť zodpovednosť za svoje učenie. Podľa jej slov by dieťa v ideálnom prípade malo mať možnosť ovplyvňovať čo a ako sa bude učiť a svoje pokroky vyhodnocovať. Aj to totiž prispieva k vnútornému pocitu kontroly a tiež k prevencii proti stresu z učenia.

„ Mamičky a oteckovia by mali dať svojmu potomkovi najavo, že mu na ňom záleží a že má ich podporu. Avšak nemali by ho tlačiť do niečoho len preto, že to chcú oni sami," dodáva.

Platí aj v prípade detí, ktoré nedonesú domov práve najlepšie vysvedčenie. Namiesto kontroly by rodičia podľa psychologičky mali ponúkať svoju podporu či vysvetlenie zadania alebo riešenie úlohy.

Trestať a odmeňovať?

