Renáta Názlerová: Od detstva sa sústavne snažím chudnúť. Pre všetkých, ktorí sa trápia, mám jednu radu

„Ak sa bavíme o chudnutí, rozhodne je to téma, ku ktorej mám čo povedať,“ zasmiala sa vo videu Renáta Názlerová, ktorá už v minulosti priznala, že žije s nadváhou od svojich deviatich mesiacov.

„Celý môj život, čo si pamätám, od detstva sa sústavne snažím redukovať. Áno, aj pochudnem, aj priberiem a je to taký začarovaný kruh. Mnohí, ktorí sa o to pokúšajú, ho iste dôverne poznajú,“ uviedla bývalá televízna advokátka, ktorá prezradila, že sa jej za rok podarilo schudnúť 24 kilogramov a pre všetkých má len jednu radu.

Je k sebe kritická

To, že šíri povedomie o sebaláske a chce pre seba niečo urobiť, sa podľa nej nevylučuje. „Mať rád sa môže len ten, čo má miery 90-60-90? To je nezmysel. Pozrite sa, koľko je krásnych štíhlych žien, modeliek, missiek, ktoré keď sú úprimné, povedia, že majú obrovský problém so sebaprijatím, nevidia svoju hodnotu, nemajú sa rady a nevnímajú sa ako zaujímavé alebo atraktívne. A naopak, sú ženy, ktoré od pána Boha, genetiky a neviem akých zdrojov, toho nepobrali moc, ale sú veľmi spokojné, stotožnili sa s tým, prijali ten fakt, že tak to je a sú veselé a spontánne,“ uviedla Renáta Názlerová, ktorá vysvetlila, že ona sa má rada, má k sebe úctu, ale nič to podľa nej nemení na fakte, že chce na sebe veci zlepšovať.

„Keď sa má človek rád, to neznamená, že je k sebe nekritický,“ vysvetlila s tým, že ona sama začala opäť uvažovať nad chudnutím v čase menopauzy, s ktorou súvisia hormonálne zmeny a výkyvy váhy.

Jediná rada

„Samozrejme prichádzajú aj tie kilá, ktoré sa tak rady usádzajú a tie kilá si tak povedia, že mali by sme sa niekam vybrať, tak kam pôjdeme? No k Názlerovcom, nie? Tam je tak dobre, tam nás majú tak radi,“ zasmiala sa Renáta Názlerová, ktorá začala priberanie počas menopauzy riešiť s lekármi.

