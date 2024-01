Lacnejšia elektrická energia príde z Košíc. Študenti vymysleli revolučnú batériu, ktorá ide do výroby

Zapísali Slovensko na mapu konkurencieschopných krajín. Košickí vysokoškoláci v spolupráci so súkromnou firmou dokončili unikátny projekt, ktorý môže jedného dňa zabezpečiť lacnejšiu elektrickú energiu. Ako uvádza portál Veda na dosah, ekologickejšiu, silnejšiu a hlavne bezpečnejšiu batériu začnú na Slovensku vyrábať v sériovej výrobe už o dva roky.

Ekologickejšie

„Na spoločnom výskume participovali Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy. Aj napriek náročnosti projektu, spolupráca už za 10 mesiacov navrhovania, optimalizácie a testovania vyústila do finálnej podoby plne funkčnej prietokovej batérie s veľkosťou 80 kWh,“ vysvetľuje prírodovedecká fakulta UPJS na svojom webe.

Foto: upjs.sk

Podľa portálu RTVS je táto batéria oveľa ekologickejšia ako klasické lítiové baterky, a to vďaka elektrolytu, ktorý vyrobili na vodnej báze. Vďaka svojej veľkosti dokáže uskladniť elektrickú energiu až na niekoľko dní. „Batéria vie spraviť 20 000 cyklov, čo je podstatne viac ako klasické lítiové batérie. Celý koncept je založený na tom, že nemusíme znovu ťažiť materiál. Batérie nemusíme recyklovať, ale vieme ich znovu použiť,“ uviedol riaditeľ vývoja INO – HUB Energy Tomáš Košický.

Lacnejšia elektrická energia

Ako pokračujú, inovatívna batéria by sa v budúcnosti mohla využívať aj v rezidentských častiach, v ktorých sa stavajú nové domy. „Nemuseli by byť vôbec pripojení do siete, čiže každý ten dom by mal napríklad solárne panely. Tá energia by sa uskladňovala do veľkej batérie, ktorá by potom poskytovala energiu počas celého dňa,“ vysvetlila chemička z UPJŠ Andrea Straková Fedorková. Elektrickú energiu by tak mohli čerpať oveľa lacnejšie.

Foto: upjs.sk

„Zatiaľ je vyrobený prvý funkčný prototyp. Ten budeme zatiaľ ďalej zdokonaľovať a v roku 2026 je plánované otvorenie závodu a nábeh výroby,“ uviedol prodekan pre vedu a výskum na Technickej univerzite v Košiciach Ján Slota. Ak sa tak stane, zníži sa naša závislosť od dodávateľov komponentov z Ázie. Závod plánujú postaviť v Kysuckom Novom Meste.