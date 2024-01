Chcel byť pápežom, ale bál sa, že mu vyholia vrch hlavy. Z tohto chlapca vyrástol obľúbený markizák

Odmalička počúval narážky na to, že račkuje. Mal však jeden veľký sen, ktorého sa napriek tomuto drobnému hendikepu nehodlal len tak pustiť. K logopédovi sa mu nechcelo ísť, radšej presvedčil rodičov o tom, že mnohí známi ľudia račkovali. Rád sa rozprával, čítal knihy a odjakživa aj písal. V detstve rozmýšľal aj nad tým, že by sa mohol stať pápežom, keď vyrastie. Zľakol sa ale tonzúry, teda vyholeného temena hlavy, ktoré mal farár pod čiapkou. Takto on vyzerať nechcel.

Nakoniec sa celebritou stal a navyše, ale vo svojom zamestnaní už spovedal aj mnohé svetové hviezdy. Aj keď pred niekoľkými rokmi prekonal vážny zdravotný problém, dokázal sa vrátiť.

Spoznávate tohto chlapca?

Foto: Instagram B. P.

